Initiative politique de Macron: la gauche ira sans "illusion" et boycottera le dîner

Mathilde Panot (c), présidente du groupe LFI et de la Nupes lors d'une séance de questions au gouvernement, le 4 juillet 2023 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Les quatre partis de la Nupes (LFI, PS, PCF, EELV) ont annoncé mardi dans un courrier commun qu'ils se rendraient sans "illusion" mercredi à l'invitation d'Emmanuel Macron aux formations politiques pour "porter des propositions dans l'intérêt du peuple", mais sans participer au dîner prévu ensuite.

"Nous ne voulons pas participer de nouveau à une mise en scène médiatique", explique la Nupes en réponse au chef de l'Etat qui doit recevoir les partis représentés au Parlement mercredi à Saint-Denis, afin de bâtir "ensemble" des textes législatifs et d'ouvrir la voie, "le cas échéant", à des référendums. Le programme prévoit une après-midi de travail puis un dîner.

Dans ce courrier au président de la République, les quatre principaux partis de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), se disent "interloqués" par les termes utilisés par Emmanuel Macron dans son invitation.

Jean-Luc Mélenchon (g) et le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard arrivent aux Journées d'état de LFI, le 25 août 2023 à Châteauneuf-sur-Isière, dans la Drôme ( AFP / JEFF PACHOUD )

" Vous y écrivez que depuis un an, vous déroulez +une politique d’indépendance et de justice+. Nous ne le croyons pas. Vous y indiquez avoir +su forger des compromis utiles+ et avoir mis en place +des solutions concrètes pour notre école ou notre santé+. Nous ne les voyons pas", critiquent-ils.

"Soyons francs: au vu du contenu de votre politique et des termes de votre invitation, nous ne nous faisons pas d'illusion sur vos objectifs", écrivent-ils encore, se disant "habitués" à ses "opérations de communication sans lendemain et sans effets".

Achats pour la rentrée scolaire dans un supermarché de Lille, le 30 août 2022 ( AFP / DENIS CHARLET )

La Nupes portera notamment des propositions sur les difficultés de recrutement dans l’Education nationale, l’augmentation du prix des fournitures scolaires, le coût de la vie étudiante, le prix de l'électricité, du carburant et l'inflation sur les produits alimentaires.

Enfin, les partis de gauche réclament un référendum sur la réforme des retraites, "le seul projet de référendum qu’attendent les Françaises et les Français", selon eux.