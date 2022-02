Initiative France et Pôle emploi s'associent pour démocratiser la création d'entreprise

Le réseau Initiative France et Pôle emploi ont signé un protocole national d'une durée de trois ans pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi désireux de créer une entreprise, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué commun.

"Ce partenariat national vient soutenir et amplifier les synergies déjà en place localement entre Pôle emploi et Initiative France", réseau spécialisé dans l'accompagnement à la création d'entreprise, soulignent les deux partenaires.

Parmi les 3,336 millions de chômeurs de catégorie A (sans activité) recensés fin 2021 par Pôle emploi, "le dispositif va concerner plusieurs milliers de demandeurs d'emploi", anticipe auprès de l'AFP le président d'Initiative France, Guillaume Pepy.

Seront ciblés en particulier les moins de 30 ans et les habitants des quartiers prioritaires.

Le partenariat vise, pour Guillaume Pepy, à "améliorer la communication" d'Initiative France à l'égard des demandeurs d'emploi et à mieux leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement proposés par le réseau.

"Quand on est demandeur d'emploi, assez souvent on a perdu confiance en soi et donc on se dit +la création d'entreprise n'est pas pour moi+", fait valoir l'ancien patron de la SNCF.

Mais "si les demandeurs d'emploi ont un projet, on peut les aider à le développer", notamment via des prêts ou une aide à l'élaboration d'un business plan, souligne Guillaume Pepy.

"Pôle emploi a une série de modules qui permettent de remettre à niveau ses connaissances, et nous on aide à transformer l'idée en projet, le projet en entreprise puis l'entreprise en emploi", résume-t-il.

"La création d'activité est un levier important pour diversifier les solutions de retour à l'emploi", affirme le directeur général de Pôle emploi Jean Bassères, cité dans le communiqué.

Le protocole national prévoit aussi que des formations sur les différentes aides à l'entrepreneuriat soient dispensées aux conseillers de Pôle emploi.

Réciproquement, les membres du réseau Initiative France pourront approfondir leur connaissance de la population des demandeurs d'emploi.

Le dispositif prévoit enfin "de faciliter le retour vers l'emploi salarié" des entrepreneurs en manque de "perspectives" ou de ceux qui auraient été affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19.