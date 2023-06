Iñigo Martínez annonce son départ de l’Athletic Club

Le train Iñigo à destination de Barcelone va partir.

Iñigo Martínez et l’Athletic Club, c’est bel et bien fini. « Le moment est venu de quitter l’Athletic pour relever de nouveaux défis sportifs. Ce n’est pas facile de quitter ce club, ni ma patrie, mais c’était le bon moment , précise le défenseur de 32 ans dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, ce mardi. J’ai tout donné pour ce maillot et pour ces supporters. Je veux remercier les entraîneurs, les employés du club, mes coéquipiers et les supporters. » …

TJ pour SOFOOT.com