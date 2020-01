Ingrid, fiancée à un Guinéen expulsé : «La France me condamne à accoucher seule»

Le téléphone a sonné tôt, vers sept heures, ce matin-là. Alors, Ingrid Berthet a « tout de suite » compris. À l'autre bout du fil, son fiancé est assis à l'arrière d'un véhicule de police. « Ça y est, lui dit-il. On m'amène à l'aéroport. »Sans papiers depuis 2016, Aly Diawara a été expulsé vers la Guinée mercredi 15 janvier. Voilà sept jours qu'Ingrid Berthet, 36 ans, est livrée à ses regrets, sa grossesse de six mois et ses rêves d'amour désenchantés.Un temps suspecté de mariage blanc, le couple a peut-être payé les lenteurs d'autorités qui ont pourtant fini par donner leur feu vert à son union. Trop tard : une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée entre-temps à l'encontre du futur père.« La France me condamne à accoucher seule, souffle Ingrid Berthet. Et condamne mon fils à commencer sa vie sans son papa. » La voix cassée, « touchée psychologiquement » et « choquée » par ce départ précipité, elle retrace le fil d'un imbroglio administratif qui s'est noué près d'un an plus tôt.« J'ai le droit d'aimer qui je souhaite »En mars, Ingrid Berthet vient chercher un dossier de mariage à la mairie de sa commune, Nazelles-Négron, en Indre-et-Loire. Elle veut épouser Aly Diawara, un Guinéen de près de 15 ans son cadet rencontré le printemps précédent dans une guinguette de Tours.Ce dernier a été débouté de son droit d'asile mais ne désespère pas. « J'ai toujours connu sa situation administrative, insiste-t-elle. Mais c'est comme cela... En tant que Française, j'ai le droit d'aimer et de me marier à qui je souhaite. » LIRE AUSSI > L'asile, un système à bout de souffleFrancophone, Aly Diawara est investi dans la vie locale. Au sein du club de foot, où il fait office d'entraîneur pour l'équipe senior, mais aussi dans une association d'aide aux migrants. À la maison, il s'occupe des trois enfants d'Ingrid, nés d'une ...