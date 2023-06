Infrastructures de transport: l'Etat lance les négociations avec les régions

L'Etat va lancer les négociations avec les collectivités locales sur le financement des infrastructures de transport régionales pour la période 2023-2027, mettant 8,6 milliards d'euros sur la table et leur demandant d'en apporter au moins autant, avec une priorité claire donnée aux mobilités durables.

L'enveloppe prévue par le gouvernement est en hausse de 50% par rapport aux contrats conclus sur la précédente période (2015-2020, prolongée jusqu'en 2022), selon le ministère des Transports.

La feuille de route du gouvernement pour les contrats de plan Etat-région (CPER) n'a pas été présentée comme prévu mercredi en conseil des ministres par le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Mais les préfets vont tout de même recevoir leurs lettres de cadrage, pour discuter avec les régions --mais aussi avec les agglomérations pour les futurs RER métropolitains.

"Dans les contrats précédents, l'Etat mettait moins de 50% et les régions un peu plus. On attend à peu près la même répartition", a précisé M. Beaune dans des interviews à des grands titres de la presse quotidienne régionale.

L'Etat entend selon le ministère apporter 2,5 milliards d'euros au ferroviaire, qui iront aux petites lignes, au développement du fret et aux gares --qu'il faut notamment rendre plus accessibles-, un chiffre en hausse de 90% par rapport aux précédents contrats.

Les grands projets, comme la modernisation du réseau ferré ou les nouvelles lignes à grande vitesse, ne sont pas compris dans les CPER, et "bénéficient de financements ad hoc", selon M. Beaune.

Les futurs RER métropolitains ne sont pas oubliés, avec une enveloppe prévue par l'Etat de 800 millions d'euros pour lancer les premiers projets. Les transports collectifs doivent parallèlement obtenir 2,6 milliards.

Pris ensemble, un peu plus des deux tiers de la somme mise sur la table par le gouvernement doivent aller aux transports ferroviaires et collectifs. L'exécutif y voit un début de concrétisation du plan de 100 milliards pour le ferroviaire d'ici 2040 annoncé en février.

Les véloroutes auront 200 millions d'euros, le transport fluvial 400 millions et les ports 500 millions.

Les routes, en revanche, sont volontairement négligées, avec une enveloppe réduite de moitié à 1,6 milliard d'euros sur la période 2023-2027 "afin de dégager les marges de manoeuvre nécessaires aux financement des modes de transports décarbonés".

"L'objectif est de signer tous les contrats d'ici l'automne", a précisé Clément Beaune.

Le ministère des Transports n'a pas communiqué la ventilation envisagée par région.

"Un peu de déception et beaucoup de soulagement", a réagi Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Ile-de-France, en marge du lancement des essais dynamiques du tram-train T12, à Evry-Courcouronnes.

"Déception" car elle demandait 4 milliards à l'Etat --sur un programme d'investissements de 10 milliards--, et "soulagement car le Conseil d'orientation des infrastructures proposait 2 milliards". "Nous avons obtenu 3 milliards pour l'Ile-de-France, et le retrait de la ligne nouvelle Paris-Normandie" qui sera financée à part, a-t-elle dit à l'AFP.

Mme Pécresse a ajouté qu'elle réunirait prochainement les élus locaux pour faire un tri entre les projets qui pourront être financés et les autres.