Informations sensibles: le gouvernement clarifie l'utilisation de la loi de "blocage"

Le gouvernement a annoncé mercredi avoir clarifié les modalités d'application de la loi dite de "blocage" sur les transmissions d' informations sensibles par des entreprises françaises à des juridictions étrangères, permettant de renforcer leur sécurité juridique.

Cette loi, qui existe depuis 1968, vise à empêcher "la communication de documents et de renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères".

Mais dans un rapport remis au gouvernement en 2019, le député LREM Raphaël Gauvain avait constaté que les sanctions prévues par ce texte restaient faibles par rapport au risque encouru par les entreprises de perdre tout accès au marché américain, si elles refusaient de transmettre les informations demandées par les tribunaux américains, qui appliquent parfois le principe d'extraterritorialité pour interdire des échanges avec des pays tiers, comme par exemple l'Iran.

Pour simplifier les démarches des entreprises concernées, un décret du 18 février de cette année et un arrêté le datant du 7 mars désignent le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique (Sisse) à Bercy comme guichet unique afin de répondre à leurs questions.

Ce service délivrera des avis qui "renforceront l'opposabilité de la loi de blocage vis-à-vis des juridictions étrangères", selon le ministère de l'Economie.

"Jusqu'à il y a deux ans, certaines autorités étrangères pouvaient avoir des difficultés à reconnaître la matérialité de la loi", a expliqué à l'AFP Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère.

"On a une douzaine de cas par an, soit un doublement par rapport à la tendance antérieure, et dans pratiquement tous les cas, l'autorité étrangère a reconnu la légitimité de la loi de blocage et a accepté de l'appliquer", a-t-il précisé.

Pour le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la réforme dans l'application de la loi constitue "une nouvelle étape majeure en matière de protection des informations sensibles" en offrant aux entreprises "un recours efficace auprès de l'Etat dans des procédures juridiques étrangères".

De son côté, "l'Etat renforce au passage son arsenal de lutte contre l'extraterritorialité du droit utilisé comme arme économique", selon le ministre.