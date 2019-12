INFOGRAPHIE. Réforme des retraites : ce qui pourrait changer

Promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites cristallise de nombreuses tensions et les syndicats sont vent debout. Mais à quoi va ressembler cette réforme ? Voici les principaux points du projet du futur "système universel" de retraites.

Ce jeudi 5 décembre, des centaines de milliers de personnes sont dans la rue partout en France et des secteurs entiers tournent au ralenti pour contester la réforme des retraites. À l'origine de la mobilisation, le futur "système universel" de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires). L'exécutif promet un système "plus lisible" et "plus juste", quand les opposants s'attendent à une "précarisation" des retraités.