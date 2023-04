Info So Foot : Les présidents du FC Versailles réfléchissent à céder le club

Déjà la fin du bal ?

Cinquième de National 1 alors qu’il était leader à la mi-championnat, le FC Versailles vit actuellement des heures agitées en dehors des terrains. Géré depuis 2021 par deux actionnaires, Christophe Petit et Julien Ridon, deux hommes qui communiquent peu mais font pas mal parler depuis qu’ils ont débarqué aux manettes, le club des Yvelines pourrait en effet être prochainement cédé. Selon nos informations, le duo Petit-Ridon envisagerait d’ouvrir prochainement une partie du capital à d’autres investisseurs ou plus drastiquement de se retirer d’un projet loin d’être rentable économiquement, qui pourrait d’autant plus se compliquer en cas de non montée en Ligue 2.…

MB pour SOFOOT.com