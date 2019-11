INFO LE POINT. Pete Doherty à nouveau en garde à vue, cette fois pour violence

Dimanche matin, le chanteur Pete Doherty, 40 ans, s'est battu avec un passant du côté de Saint-Germain-des-Prés. Avant d'être auditionné par la police, il a été placé en dégrisement. Selon des témoins, il était en état d'ébriété lors de l'altercation. Une information confirmée par son avocat maître Arash Derambarsh. Contactée par Le Point, la robe noire a tenu à préciser que les médecins n'ont délivré aucun jour d'ITT à l'adversaire de son client. Le parquet de Paris a également confirmé la rétention de Pete Doherty. L'enquête est ouverte pour « violence par personne en état d'ivresse manifeste ».Pete Doherty avait été remis en liberté après plus de 24 heures de garde à vue pour détention de drogue. Il avait fait l'objet d'une ordonnance pénale pour usage de stupéfiants avec des réquisitions de 100 jours amende à 50 euros. Sans contestation de la décision par l'intéressé. Les réquisitions valent condamnation.Déjà en garde à vue pour détention de cocaïneLe chanteur anglais avait été interpellé par des policiers vers 3 heures dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'angle de la rue de Douai et de la rue Fontaine dans le 9e arrondissement, au c?ur du quartier de Pigalle. Au moment de son arrestation, il procédait, selon la police, à une transaction de produits stupéfiants, a priori de la cocaïne, sur la voie publique. Pete Doherty, sous l'empire de la drogue et de l'alcool, était alors en possession...