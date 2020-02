INFO LE POINT Le photographe Gaspard Glanz assène un coup de tête à un magistrat

Un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a déposé une plainte pour violences après avoir été agressé d'un coup de tête par un individu porteur d'une caméra. Ce dernier a fait connaître son identité aux policiers venus l'interpeller après l'agression. Il s'agit de Gaspard Glanz, 32 ans, originaire de Strasbourg et connu pour couvrir régulièrement les manifestations de voie publique. Il s'est présenté aux forces de l'ordre lors de son audition comme « journaliste avec statut d'auteur pour l'agence Taranis ».La scène se serait passée ainsi selon les éléments recueillis par les enquêteurs, à l'issue des dépositions des protagonistes et d'un témoin oculaire : alors que le magistrat tentait de se rendre sur son lieu de travail et d'accéder à son bureau, il a été empêché de passer en raison du blocus mis en place par une quinzaine d'avocats qui protestaient contre la réforme des retraites. Le haut cadre de la justice et les robes noires ont échangé leur point de vue.Le magistrat a fait valoir que le contraindre à ne pas remplir ses fonctions n'était pas censé être l'un des objectifs de leur manifestation. À ce moment, un « cameraman » arrive dans son dos et le magistrat s'aperçoit alors qu'il est filmé. Il pose alors sa main sur l'objectif. L'homme à la caméra devient virulent et tutoie sa cible. Gaspard Glanz ne décline ni son identité ni sa qualité, selon un témoin. Glanz demande au magistrat de retirer sa main de...