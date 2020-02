INFO LE POINT. Incendie de La Rotonde : le suspect garde le silence

Valentin B, 31 ans, soupçonné d'être impliqué dans l'incendie du restaurant La Rotonde dans le 6e arrondissement de Paris, a été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi. L'enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie ». La brasserie, où Emmanuel Macron avait célébré sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle en 2017, a été la cible d'un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier. Une tentative d'incendie a également eu lieu le 9 janvier. L'homme interpellé est également soupçonné dans cette autre affaire visant le restaurant prisé du couple présidentiel.Lire aussi La Rotonde, brasserie prisée par Emmanuel Macron, victime d'un départ de feu Originaire de Dax, il vit dans le 1er arrondissement de Paris. Employé dans un théâtre du 8e arrondissement, il est intermittent du spectacle et perçoit la prime d'activité. Valentin B. a choisi un avocat de l'autoproclamée Legal team pour défendre ses intérêts. Il s'agit d'un collectif de robes noires spécialisées dans la défense des activistes d'ultragauche et d'« ultra-jaunes » régulièrement poursuivis après des violences commises lors de manifestations de Gilets jaunes.StratégieConformément à la stratégie de ces avocats, Valentin n'a répondu pour l'heure à aucune question des policiers de la sûreté territoriale de Paris qui ont procédé à son interpellation. Il a usé de son droit au silence comme le prévoit le...