INFO LE POINT. Incendie à la gare de Lyon : un suspect en garde à vue

Vendredi de 17 heures à 20 heures, des exactions ont été commises dans le quartier de la gare de Lyon (Paris 12e) entre Congolais pour protester contre la tenue du concert de Fally Ipupa, une star africaine, réputée liée au pouvoir en place à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de la préfecture de police, envoyée pour mettre fin aux violences et protéger les pompiers qui tentaient d'éteindre les incendies de véhicules à deux roues et de mobilier urbain a procédé à l'interpellation d'un individu suspecté d'être un pyromane.Une interpellation mouvementéeCe dernier aurait sévi rue de Bercy, sous la passerelle d'accès à la gare de Lyon : les vidéos de ces mises à feu ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Il faisait partie d'un groupe d'une quinzaine de personnes décrites comme « très virulentes » par des témoins qui se sont confiés aux policiers. Alors que les forces de l'ordre tentent de procéder à son interpellation, le mis en cause prend la fuite. Un gardien de la paix arrive à se porter à sa hauteur. Mais il est violemment repoussé. Un de ses collègues intervient à l'aide de son tonfa (matraque à poignée). Un policier et le suspect s'empoignent, les deux hommes tombent au sol. À 19 heures, le jeune adulte qui présente une carte de séjour, au nom d'un Congolais de 20 ans, vivant à Rennes, est menotté et mis hors d'état de...