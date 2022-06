Inflation : les parents d'élèves demandent une revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire

Alors que le coût des fournitures peut avoir progressé de 40% pour certains produits, la FCPE demande que l'allocation soit plus importante et versée plus tôt.

( AFP / DENIS CHARLET )

La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) a demandé, mardi 21 juin, une revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) pour faire face à la flambée du coût des fournitures.

"Les prix peuvent évoluer de 10% à 40% selon les fournitures" , a alerté sur franceinfo le secrétaire général de la FCPE, Éric Labastie, que ce soit le papier, les cahiers, les stylos ou les classeurs.

Versée début juillet ?

Par ailleurs, pour la restauration scolaire, "on subodore une hausse de 5% à 10%, ce qui est très important pour certaines familles", a-t-il indiqué.

La première fédération de parents d'élèves demande "une réflexion sur le versement de l'allocation pour qu'il soit le plus adapté possible et que les achats se fassent au plus tôt". La FCPE demande ainsi qu'elle soit versée "au début du mois de juillet pour que les familles puissent construire leur budget" et non fin août.

Attribuée sous conditions de ressources, l'ARS s'est élevé en 2021 à 370,31 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 390,74 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 404,28 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.