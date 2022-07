Inflation: les employeurs de l'énergie proposent 1% d'augmentation du salaire national de base

Les employeurs de l'énergie ont proposé lundi une augmentation de 1% du salaire national de base des salariés de l'électricité et du gaz, une proposition fraîchement accueillie par les syndicats qui réclament une meilleure prise en compte de l'inflation et doivent décider d'ici vendredi d'entériner ou non un accord.

Cette proposition, complétée en cas de signature par une prime défiscalisée minimum de 400 euros, "a été fraîchement accueillie par les organisations syndicales qui disent que par rapport au mur d'inflation qu'on rencontre, ça reste très faible", a indiqué à l'AFP Stéphane Chérigié, de la CFE-Energie.

Un accord va être soumis aux syndicats, "les employeurs cherchant une signature pour vendredi 8" juillet, selon M. Chérigié.

La proposition n'est "pas à la hauteur des besoins", selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT, selon qui les syndicats de branche ont formulé une "proposition de fin de négociation autour de 2% au 1er juillet".

La CGT a décidé de consulter ses différents syndicats jusqu'à jeudi 10H00, pour se prononcer sur cet accord.

"Ces propositions peuvent bénéficier à un certain nombre de salariés, qui sont déjà dans l'urgence sociale, mais clairement, sur le volume global, ce n'est vraiment pas à la hauteur", a estimé M. Coudour.

Les syndicats réclament une compensation de la perte de pouvoir d'achat induite par l'inflation, arguant que le cumul depuis dix ans s'élève à 15% de perte.

L'accord prévoit également une renégociation dès septembre du salaire national de base pour 2023, selon la CGT.

Au sein d'Engie, les blocages se poursuivaient lundi dans les centres de stockage de gaz souterrain et des terminaux méthaniers, selon Frédéric Ben, délégué syndical CGT Engie. Il a indiqué que les représentants du stockage étaient convoqués mardi par la direction de Storengy, laquelle pourrait formuler des propositions complémentaires.

Interrogée par l'AFP, la direction du groupe n'a pas confirmé ce rendez-vous.

ngu/kd/LyS