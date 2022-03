Inflation: la France avantagée par rapport à ses voisins, selon le gouverneur de la Banque de France

L'inflation est moins forte en France que dans les autres grandes économies de la zone euro, ce qui l'avantage en termes de pouvoir d'achat et de compétitivité, a estimé jeudi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau dans un entretien à l'AFP.

"Par rapport aux autres pays de la zone euro, l'écart s'est encore creusé en faveur de la France au mois de mars", a constaté M. Villeroy de Galhau.

L'indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH), qui sert de comparaison à l'échelle européenne, a augmenté sur un an en mars de 5,1% en France et de 7,6% en Allemagne, selon les chiffres provisoires publiés respectivement par l'Insee et Destatis.

L'écart d'inflation entre les deux premières économies de la zone euro, qui était de 1,3 point en février, passe ainsi à 2,5 points en mars.

"C'est un élément favorable pour l'économie française : cela veut dire que le pouvoir d'achat des Français est moins affecté que celui de la moyenne des Européens et c'est favorable à la compétitivité française car nos coûts en France progressent moins vite" qu'ailleurs dans la zone euro, d'après le gouverneur de la Banque de France.

Toujours pour le mois de mars, l'Espagne a connu sa plus forte hausse des prix en 37 ans, à 9,8% sur un an, et l'Italie en près de 31 ans, à 6,7%.

"Il y a un avantage structurel de la France, c'est notre mix énergétique et le poids du nucléaire, mais il y aussi un bouclier tarifaire plus significatif que dans les autres pays", explique M. Villeroy de Galhau.

Selon la dernière note de conjoncture de l'Insee, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie mis en place par le gouvernement français a permis de faire diminuer la hausse des prix à la consommation de 1,5 point de pourcentage au mois de février.

Le gouverneur de la Banque de France a souligné que l'inflation en France portait essentiellement sur les prix de l'énergie, tandis que "sur le reste du panier de consommation des Français, on est sur des hausses de prix qui restent assez proches de 2%".

Aussi, grâce à la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui a annoncé le 10 mars qu'elle cesserait ses achats de dette à l'été prochain, les acteurs économiques peuvent compter sur une inflation qui reviendra "autour de 2% d'ici 2024 au plus tard", selon le gouverneur.