Inflation: "la durée" plus que le niveau pour les taux de la BCE (Banque de France)

Davantage que le pic de taux d'intérêt susceptible d'être atteint cet été, ce qui importe désormais est de déterminer "la durée" durant laquelle les taux seront maintenus à un niveau élevé par la Banque centrale européenne (BCE), a estimé jeudi le gouverneur de la Banque de France.

Face à l'inflation jugée trop élevée, et avec l'objectif de revenir à 2% d'ici 2025, la BCE a relevé ses taux d'intérêt à sept reprises depuis juillet 2022 et le début d'une campagne de resserrement monétaire sans précédent en zone euro.

Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25% et 4%, au plus haut depuis octobre 2008.

Sans se prononcer sur le niveau qu'il atteindra, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé que le taux terminal, à savoir le point haut, serait atteint "d'ici l'été, qui commence en juin et se termine en septembre".

Mais "la durée durant laquelle nous maintiendrons les taux est maintenant plus importante que le taux terminal précis que nous atteindrons", a-t-il ajouté lors d'une conférence organisée par l'Association internationale des marchés de capitaux (Icma) à Paris.

"En d'autres mots, il en va des taux d'intérêt comme en balistique, +plus long+ devient plus significatif que +plus haut+", a-t-il comparé.

Au-delà de la politique monétaire, M. Villeroy de Galhau a plaidé pour des réformes structurelles et, à l'instar de la Commission européenne, pour la levée des mesures de soutien mises en place face à la flambée des prix de l'énergie.

Dans une interview à la presse japonaise le 10 mai, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux pour abaisser les tensions sur les prix.