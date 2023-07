Inflation: la BCE "se rapproche du but", estime Christine Lagarde

"On se rapproche du but" d'une inflation à 2%, après avoir "couvert beaucoup de terrain et beaucoup avancé dans ce combat contre l'inflation", a déclaré dimanche dans une interview au Figaro Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

"De toute évidence, la politique monétaire a commencé à produire ses effets pour faire diminuer l'inflation. On le voit dans les chiffres du crédit, à la fois sur les taux d'intérêt - nos concitoyens le savent - et sur les volumes de crédit qui sont en baisse, ainsi que sur la demande de crédit des entreprises. On commence à le voir aussi dans l'économie réelle, dans l'immobilier ou en matière d'investissement", s'est-elle félicitée.

Concernant les spéculations autour d'une pause sur la hausse des taux après septembre, la présidente de l'institution est restée vague, déclarant qu'"il y aura peut-être une nouvelle augmentation des taux directeurs, ou peut-être une pause".

"Une pause, quelle qu'en soit la date, en septembre ou plus tard, ne revêtirait pas nécessairement un caractère définitif", a-t-elle toutefois prévenu, rappelant qu'il fallait pour cela que "l'inflation soit durablement ramenée à sa cible" de 2%.

La hausse des prix a certes ralenti ces derniers mois, tandis que la Banque centrale européenne a multiplié les hausses de taux pour ralentir l'inflation, mais elle reste à 5,5% en juin sur un an en zone euro.