Inflation, énergie: les finances des collectivités dans le flou, critique la Cour des comptes

La situation financière des collectivités est plus que jamais suspendue cette année à la conjoncture économique et ne sera certainement "pas meilleure" qu'en 2021, alerte la Cour des comptes, appelant à plus de solidarité et à une meilleure prévisibilité.

Face à une conjoncture économique très mouvante, la Cour des comptes se montre à deux mois de la fin de l'année très prudente quant aux prévisions sur les finances des collectivités dans son rapport publié mercredi.

D'un côté, l'institution se montre rassurante sur les recettes, qui devraient plutôt progresser ("rester dynamiques") grâce aux réformes fiscales. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, compensée sous forme de fractions de TVA affectées aux collectivités, permet ainsi à leurs recettes d'augmenter mécaniquement quand le montant de la TVA collecté augmente.

De l'autre, la Cour souligne l'augmentation "difficilement prévisible" des dépenses directes (achat de biens, d'énergie et de services) mais aussi indirectes (revalorisation du point d'indice qui détermine les salaires des fonctionnaires).

La Cour souligne par ailleurs que l'inflation ne pèse pas de la même manière selon les collectivités: leurs finances sont "inégalement" sensibles à l'inflation en fonction de la part des dépenses consacrée aux combustibles/carburants, d'alimentation et de "fournitures non stockables" (eau, assainissement, énergie, chauffage urbain).

Ces fournitures non stockables représentaient, par exemple, 4% des dépenses de fonctionnement des communes en 2021 contre 0,5% pour les régions. De même, l'alimentation représente 0,9% des dépenses des communes et seulement 0,01% pour les régions.

Les régions devraient proportionnellement moins souffrir que les communes de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires en 2022. Idem pour l'impact de la revalorisation du point d'indice, les frais de personnel représentant 53,8% des dépenses des communes et 19% pour les régions.

Enfin, l'investissement local pourrait pâtir de la hausse des coûts du crédit, souligne la Cour.

La situation à la fin de l'année ne sera "certainement pas meilleure qu'en 2021", a concédé la Cour des comptes lors de la présentation de son rapport à la presse.

L'institution a insisté sur la grande hétérogénéité des situations selon les collectivités, appelant à plus de solidarité entre elles, mais aussi à une meilleure prévisibilité de leurs ressources financières.