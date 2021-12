Inflation : des "prix stables" pour Noël avant l'explosion en 2022?

Telle est la teneur du propos du président d'E.Leclerc, qui appelle les politique à "entendre" la grande distribution.

(illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Combien coûteront les fêtes de fin d'année? Selon le patron d'E.Leclerc, la hausse des prix sera encore contenue d'ici Noël, avant une année 2022 qui devrait encore voir grimper fortement les prix à la consommation. "L'année prochaine, ça va flamber" , a ainsi mis en garde Michel-Edouard Leclerc à l'antenne de RMC/BFMTV , mercredi 8 décembre.

Pour la période de Noël, "les prix seront stables", a t-il toutefois assuré. "L'inflation tarifaire qui arrive, on va la reporter et la diluer sur l'année prochaine. Mais le politique doit nous entendre : ils vont à la présidentielle avec une inflation à 4%, et Bruno Le Maire le sait bien", a t-il lancé.

La "revanche" du "bouc-émissaire"

Le président du groupe a également vanté le rôle de son secteur pendant la crise sanitaire. "On est très concurrents, on se tire des bourres, mais sur cette période, on a assuré l'approvisionnement des Français en nourriture, on a assuré les débouchés agricoles. L'agriculture pouvait pas exporter facilement, les cantines étaient fermées, mais toutes les quantités de l'agriculture française ont trouvé preneur grâce à la distribution. Notre secteur est désigné comme le bouc émissaire de beaucoup de maux de la société, on prend notre revanche avec la crise", a t-il jugé.

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de novembre 2019 à novembre 2021 ( AFP / )

Le taux d'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record en novembre, à 4,9% sur un an, toujours propulsé par des prix de l'énergie en hausse constante, au-delà des prévisions des analystes. Jamais Eurostat n'avait enregistré un tel chiffre d'inflation depuis le début de ses estimations, il y a plus de vingt ans, selon une porte-parole. En octobre, le taux d'inflation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait déjà bondi à 4,1% en glissement annuel, au plus haut depuis juillet 2008. La progression à 4,9% ce mois-ci a dépassé les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 4,5%.

Cette tendance à la hausse devrait encore durer plusieurs mois, a commenté Jack Allen-Reynolds, de Capital Economics, relevant que l'"inflation de base" (hors énergie, alimentation, alcools et tabac) a atteint un taux record de 2,6%. Depuis juin, l'inflation a progressé chaque mois en zone euro: elle avait atteint 3% en août, toujours en glissement annuel, avant de grimper à 3,4% en septembre.