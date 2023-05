Inflation, croissance: des sénateurs reprochent au gouvernement ses prévisions "optimistes"

Quelques jours après des critiques similaires du Haut Conseil des Finances publiques (HCFP), plusieurs sénateurs ont à leur tour critiqué mercredi les prévisions "optimistes" du gouvernement en matière de croissance et d'inflation.

"En matière d'inflation ou de taux de croissance, le scénario macroéconomique retenu par le gouvernement est empreint d'un optimisme qui n'est partagé ni par les prévisions de l'OCDE, ni par celles de la Commission européenne", a attaqué le sénateur Christian Bilhac (groupe RDSE) lors d'un débat consacré à la feuille de route du gouvernement pour les finances publiques françaises jusqu'en 2027.

"On n'est pas sur une trajectoire moyenne, normale, on est au top sur tout", l'a appuyé Jérôme Bascher (Les Républicains). Le gouvernement est "optimiste sur la croissance, très optimiste sur l'inflation et les taux d'intérêt. Tout va bien finalement et à la fin, par miracle, nous réussissons à passer en dessous des 3%" de déficit public, a-t-il ironisé.

"Vous avez décidé de fonder vos prévisions sur des hypothèses avantageuses. L'incertitude autour de votre scénario demeure donc élevée", a pour sa part estimé le sénateur centriste Vincent Capo-Canellas.

Présent mercredi soir au Sénat au nom du gouvernement, le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal s'est défendu d'être excessivement optimiste.

"Je dirais que nos prévisions sont volontaristes. Et je crois que nous avons eu raison d'être volontaristes dans nos précédentes prévisions", a jugé le ministre, citant l'exemple du taux de croissance atteint par la France en 2022 (2,6%), malgré les doutes exprimés par les conjoncturistes quand le gouvernement avait communiqué une prévision proche de ce chiffre (2,5 puis 2,7%).

Pour 2023, le gouvernement table sur une croissance de 1%, supérieure à celle attendue par la Banque de France (0,6%) ou le Fonds monétaire international (0,7%).

En matière d'inflation, l'exécutif s'attend à ce que les prix augmentent de 4,9% en 2023 et de 2,6% en 2024.

Dans son avis sur la feuille de route gouvernementale pour les finances publiques, rendu fin avril, le HCFP fait valoir que les prévisions de croissance 2023 et 2024 (1,6%) "semblent optimistes", même si elles ne sont pas "hors d'atteinte".

De même, le reflux de l'inflation espéré par l'exécutif "paraît rapide" au HCFP, garant de la crédibilité de la trajectoire des finances publiques.