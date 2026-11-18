information fournie par Boursorama avec AFP • 18/11/2026 à 16:53

Inflation américaine: un responsable de la Fed plaide pour "frapper les esprits"

( AFP / JIM WATSON )

Un des responsables les plus influents de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est dit mercredi "très inquiet" du niveau de l'inflation et a plaidé pour "frapper les esprits" en relevant résolument les taux d'intérêt.

"Je suis très, très inquiet au sujet de l'inflation", a déclaré le gouverneur Christopher Waller dans une interview à la chaîne économique CNBC.

"Si on veut vraiment la faire descendre, il faut agir de manière déterminée", quitte à "frapper les esprits", a-t-il ajouté.

Il a confirmé qu'il voulait voter pour une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage d'un coup, lors de la prochaine réunion monétaire début décembre.

Dans d'autres prises de parole ces derniers jours, ses collègues paraissaient enclins à avancer à un rythme plus mesuré, d'un quart de point.

Douze personnes en tout votent sur la politique monétaire.

Le gouverneur Waller pense qu'il faudrait totalement effacer les trois baisses de taux qui avaient été décidées fin 2025 pour venir au secours du marché du travail, qui paraissait alors tanguer.

Selon lui, il faudrait "peut-être" même voter plus de trois hausses pour que l'inflation "commence vraiment à descendre".

Les droits de douane mis en place par le président Donald Trump, puis les perturbations du marché de l'énergie liées à la guerre en Iran qu'il a déclenchée, ont relancé l'inflation aux Etats-Unis.

La hausse des prix était de 3,6 % en septembre, selon l'indice PCE privilégié par la Fed. Elle vise 2 %, un objectif manqué depuis plus de cinq ans.

La banque centrale de la première économie mondiale a relevé ses taux en septembre dernier, pour les porter entre 3,75 % et 4 %. Elle a ensuite opté pour le statu quo, juste avant les élections législatives de mi-mandat.

Deux responsables s'étaient opposées, la gouverneure Lisa Cook et la présidente de la Fed de Cleveland Beth Hammack, qui voulaient une hausse d'un quart de point.