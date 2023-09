Inflation : 78% des Français "se serrent la ceinture", selon un sondage

Près de quatre Français sur cinq "se serrent encore la ceinture" face à la hausse des prix, et plus de la moitié (57%, en forte hausse) ne jugent pas l'action du gouvernement efficace en la matière, selon un sondage publié mercredi.

Deux sur trois en revanche souhaitent le retour de la ristourne sur l'essence.

A 78%, selon ce sondage Elabe pour BFMTV, la proportion de Français déclarant "se serrer la ceinture" est quasi-stable (-1 point) par rapport à une enquête similaire du mois de mai. Mais les réponses "beaucoup" sont en hausse de quatre points à 29%.

En conséquence, 46% des personnes interrogées ont renoncé ces derniers mois à faire du shopping, 45% à une sortie, 44% à partir en vacances ou en weekend, 40% à acheter certains produits alimentaires.

De plus, 57% (+10 points par rapport à mars) achètent désormais systématiquement au moins cher vêtements et chaussures, voire s'en privent, 53% (+10) font de même avec les équipements de la maison, 50% (+9) avec les vacances et 43% (+13) avec les courses alimentaires.

56% des Français ont cessé d'acheter certains produits, ou les achètent en plus petites quantités (28%). C'est le cas de la viande, citée par 45% des répondants, du poisson (33%) ou des produits bio (27%).

Les Français accusent l'industrie agroalimentaire "qui augmente trop fortement ses tarifs" (69%, +3 par rapport à mai) et la grande distribution "qui ne réduit pas assez ses marges" (65%, +2).

Les conséquences de la guerre en Ukraine sont moins citées (32%, -4).

Par ailleurs, 72% des personnes interrogées ont constaté moins de quantité de produit dans certains emballages vendus au même prix ou plus cher qu'avant.

Enfin les mesures gouvernementales pour le pouvoir d'achat "n'améliorent pas du tout la situation", selon 57% des répondants, en hausse de 20 points par rapport à mai.

Dans le même temps, 63% (69% des automobilistes) jugent "nécessaire" le retour d'une ristourne sur l'essence "même si cela a un impact important sur les finances publiques".

Et 64% déclarent trouver "pas acceptable" le possible passage de 50 centimes à un euro de la franchise sur les médicaments envisagée par le gouvernement.

Le sondage a été réalisé les 5 et 6 septembre par internet auprès d'un échantillon de 1.000 personnes majeures résidant en France métropolitaine, dont la représentativité a été assurée selon la méthode des quotas.