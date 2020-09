Infantino, tu vuò fà l'Americano ?

Le président de la FIFA a donc décidé de laisser sa trace dans le football en détruisant méticuleusement son identité. Sûrement, par diversion en partie, pour faire oublier peut-être les affaires qui lui collent aux basques. Mais surtout, en toute cohérence, il s'évertue à servir ceux qui l'ont installé sur le trône, aussi bien pour purger les séquelles des années Sepp Blatter, que pour s'assurer que l'argent continue de couler à flots comme avant. Bref, il doit terminer de transformer le football en un pur spectacle commercial, quitte à piétiner son histoire, son patrimoine et sa dimension populaire.

Le foot est plus grand que la FIFA

Infantino, touche pas à notre foot

On ne l'avait pas vu venir, surtout après la crise de la Covid-19, et pourtant,a soulevé le lièvre. Après avoir vendu son âme au Qatar et regardé se construire des stades sur des cimetières de travailleurs, la FIFA aurait un nouveau délire : en finir avec les championnats en formule aller-retour, en se rapprochant du modèle de la NBA, certes une indéniable réussite en ce qui concerne le tiroir-caisse. Cette américanisation du soccer, dans son essence, son héritage, sa raison d'être, semble malheureusement et désespérément logique en termes économiques. Et s'il fallait une dernière preuve que la FIFA se résume à une multinationale comme une autre, elle se situerait bien dans ce sacrilège commis envers ce que l'historien Eric J. Hobsbawm qualifiait de. Une multinationale donc, qui semble toutefois ignorer superbement ce qui confère une si grande valeur à son produit phare. Même Coca-Cola avait renoncé au New Coke.Alors, d'où provient ce délire ? Comment peut-on à ce point parvenir à considérer le foot à l'instar d'une marque quelconque d'agroalimentaire, au mépris de ce qui forme et forge sa démocratisation et sa mondialisation depuis 150 ans ? L'histoire n'est certes pas enseignée en priorité dans les écoles de commerce, cependant tout le monde peut prendre cinq minutes pour consulter une fiche Wikipedia. Et découvrir de la sorte que, loin du marketing, le football a bâti son empire en partie sur l'association du duo championnat/coupe, aussi bien chez les amateurs que chez les pros.À chacun son rôle, notamment en matière d'occupation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com