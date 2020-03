Infantino, touche pas à notre foot

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport lundi, le jour de son cinquantième anniversaire, Gianni Infantino a lancé une réflexion : et si la crise sanitaire permettait de réformer le foot ? Une bonne dose d'hypocrisie de la part du président de la FIFA, qui s'est visiblement décidé à tuer l'intérêt des plus belles compétitions depuis le début de son règne.

L'ennemi du foot

Infantino-FIFA, le trône

Il fut une époque, pas si lointaine, où Gianni Infantino ne dérangeait pas grand monde. Son nom ? Inconnu au bataillon. Pour le grand public, il était juste le chauve rigolo des tirages au sort, un mec à la tronche marrante qui faisait son apparition au moment de découvrir les affiches des compétitions de l'UEFA. Une belle époque. En 2016, tout a changé : Infantino a profité de la suspension de Sepp Blatter pour sortir de l'ombre, devenant le nouveau président de la FIFA. Depuis, tout le monde connaît son nom et ses idées saugrenues. Et même le jour de son cinquantième anniversaire, le Suisse a trouvé le moyen d'être détestable en étalant toute son hypocrisie en pleine crise sanitaire lors d'un entretien accordé à la. ", suggère Infantino dans l'interview publiée ce lundi." Bonne vanne, Gianni.Il faut se pincer pour y croire : Infantino propose donc des compétitions plus équilibrées, avec moins de matchs et moins d'équipes. Des paroles en l'air, évidemment, prononcées par un homme plus occupé à démolir les tournois internationaux les plus prestigieux pour remplir les caisses qu'à se soucier de la santé des joueurs. Avant d'arriver sur le devant de la scène, le juriste italo-suisse, homme de confiance de Michel Platini, avait annoncé la couleur en portant fièrement le projet d'un Euro à 24 équipes, qui a fini par voir le jour en 2016. Une première aberration. Et une autre quelques mois après le début de son premier mandat à la tête de la FIFA : une Coupe du monde élargie de 32 à 48 équipes dès 2026. Une insulte au foot.