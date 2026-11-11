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Infantino devant le Congrès états-uniens, ça se précise
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 10:17

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Infantino devant le Congrès états-uniens, ça se précise

Infantino devant le Congrès états-uniens, ça se précise

Bientôt l’heure de rendre des comptes ? Une semaine après la vague démocrate qui a marqué les élections des midterms aux Etats-Unis, à l’occasion desquelles le camp républicain du président Donald Trump a perdu les deux chambres du Congrès, Gianni Infantino pourrait se voir convoqué devant ledit Congrès en janvier prochain. C’est en tout cas ce qu’avance le quotidien britannique The Telegraph.

Fraude au permis de travail

Jusqu’à présent, les démocrates étaient minoritaires au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Une situation qui appartient désormais au passé et leur permet d’appeler le président de la FIFA à comparaître pour expliquer ses liens avec la Maison blanche et l’administration Trump.

JD pour SOFOOT.com

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