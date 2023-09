information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 23:46

Infantino condamne les agissements de Luis Rubiales après la finale de la Coupe du monde

Gianni le révolutionnaire.

Près de deux semaines après les faits, Gianni Infantino a condamné le baiser forcé de Luis Rubiales à Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne. « Malheureusement, la célébration bien méritée de ces magnifiques championnes a été gâchée par ce qui s’est passé après le coup de sifflet final. Et ce qui a continué à se produire dans les jours qui ont suivi , a écrit le président de la FIFA sur son compte Instagram. Cela n’aurait jamais dû se produire. Mais c’est arrivé, et les organes disciplinaires de la FIFA ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires. Les procédures disciplinaires suivront leur cours légitime. »…

