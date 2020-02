"Infantilisation", "calinothérapie" : l'opposition raille la réunion entre Macron et sa majorité

Le chef de l'Etat reçoit les députés de la République en Marche à l'Elysée, après plusieurs jours de tensions sur fond de polémique à propos du congé pour deuil parental.

Emmanuel Macron, à Varsovie, le 4 février 2020 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Républicains ont ironisé sur la séance de "câlinothérapie" d'Emmanuel Macron envers les députés de sa majorité, qu'il recevra dans la soirée, et déploré l"'infantilisation" du parlement vis-à-vis de l'exécutif. "Ils vont avoir droit tout à l'heure à une séance de câlinothérapie, ça marche avec les enfants, ça marche peut-être avec les députés de La République en marche" a raillé sur BFMTV et RMC le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié, mardi 11 février.

Le chef de l'Etat recevra à 20h les députés de sa majorité, blessés par l'épisode du congé pour deuil d'enfant, et confrontés à la forte contestation de la réforme des retraites.

"L'obstruction parlementaire"

Pour Aurélien Pradié, "le drame de notre pays, c'est que le Parlement ne sert plus à rien" car l'exécutif "a oublié qu'il y avait 577 députés qui représentaient le peuple". Mais "en court-circuitant les députés, on court-circuite le peuple et le résultat aujourd'hui d'obstruction que nous avons, c'est la réponse du berger à la bergère", a-t-il dit.

Accusant Emmanuel Macron et son gouvernement de "martyriser la démocratie", Aurélien Pradié a déploré que "le président de la République considère qu'il a tous les pouvoirs seul, qu'il peut se passer de tout le monde, qu'il a raison contre tout le monde" car "lorsqu'on joue à ce jeu-là, on en arrive à la situation catastrophique de notre pays".

De son côté, le député LR du Vaucluse Julien Aubert a affirmé qu'Emmanuel Macron "n'est pas le chef de la majorité" mais "veut se comporter comme le chef de la majorité".

"Le problème c'est qu'à partir du moment où ils (les députés LREM) procèdent de lui et se sont faits élire avec son image, ça déforme la vision institutionnelle", a-t-il affirmé sur Public Sénat , estimant que la "guérilla parlementaire" autour de la réforme des retraites était "le résultat d'une forme d'infantilisation et de mépris du Parlement". "Si sur la réforme des retraites ils sont dans l'incapacité de la faire voter normalement, alors le président de la République devra dissoudre" le parlement, a-t-il jugé.

La candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati a elle considéré qu'"Emmanuel Macron paie les ambiguïtés sur lesquelles s'est fondé ce parti" avec beaucoup "de débauchages, de recyclage notamment de parlementaires". "Remobiliser" la majorité "sur un projet" mardi soir sera une "tâche difficile", a-t-elle estimé sur Radio Classique .