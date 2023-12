INEOS rachète 25% de Manchester United

Juste avant la bûche.

Ce dimanche, Manchester United a confirmé et officialisé le rachat de 25% des parts du club par Jim Ratcliffe, patron d’INEOS et de l’OGC Nice depuis 2019, mais aussi supporter de longue date des Red Devils , contre environ 1,38 milliard d’euros. Les Glazer, ennemi public numéro 1 du Manchester Red , demeurent actionnaires majoritaires. En outre, ce sont tous les départements touchants au sportif et à la formation qui vont passer sous pavillon INEOS. Jean-Claude Blanc (ex-PSG et Juventus) est notamment pressenti pour devenir le directeur général des Mancuniens.…

AL pour SOFOOT.com