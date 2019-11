Inégalités scolaires : «L'école toute seule ne peut pas tout»

Ce mercredi s'ouvrent les Etats généraux de l'éducation -initiative dont Le Parisien est partenaire-, coup d'envoi de plus d'une année de débats à travers la France sur la place faite à toutes les jeunesses dans la société et l'occasion de proposer des solutions contre l'échec scolaire.Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France, a dirigé une équipe de 17 chercheurs, qui, entre 2014 et 2018, ont radiographié le quotidien de 35 élèves de 5 ans, issus de toutes les couches de la société. Le but : mesurer les inégalités à hauteur d'enfants et leur impact sur la scolarité. Dès la grande section de maternelle, les petits vivent « dans la même société mais pas dans le même monde », écrit le sociologue, dans l'ouvrage dense et passionnant tiré de cette enquête, « Enfances de classe », sorti en septembre. Il montre que l'échec scolaire est le produit de la société tout entière.Est-il possible de réduire les inégalités entre enfants ?BERNARD LAHIRE. Oui, bien sûr. Les choses se transforment. Ce que l'histoire a construit, l'histoire peut le déconstruire. Mais je ne crois pas du tout qu'il soit facile de le faire. Les inégalités scolaires ne sont pas uniquement liées à l'école. La raison de fond de l'échec scolaire, c'est l'existence de classes sociales et d'une répartition inégale des richesses, économiques ou culturelles. Tout vient de là.C'est-à-dire ?Les inégalités scolaires sont autant liées à des inégalités face au logement et à des inégalités économiques, dans la possibilité d'accès à de nombreux biens y compris culturels. Chez les plus précaires, même la sortie au cinéma n'est pas possible. Il y a aussi, bien sûr, les inégalités culturelles entre les parents. Au bout du compte, les enfants ne partent pas du tout avec les mêmes possibilités dans la vie.Sur quoi se fonde ...