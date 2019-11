Inégalités salariales : le coup d'éclat de députés à 16h47

À l'initiative des socialistes, des députés ont symboliquement organisé mardi une « petite manifestation » dans l'hémicycle de l'Assemblée en se levant à 16h47 pour marquer le moment où les femmes commencent à travailler « gratuitement » en raison des inégalités salariales.Au jour et à l'heure théorique où les femmes commencent à travailler bénévolement jusqu'à la fin de l'année - sur la base des données d'Eurostat qui établissent l'écart de salaire (horaire) entre les femmes et les hommes à 15,2 % en France - des députées PS, LFI, PCF ainsi que de la majorité, accompagnées de quelques hommes, se sont mises debout dans l'hémicycle. En signe de protestation contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, certains députés quittent l'hémicycle à 16h47. #DirectAN #QAG Cc @Valerie_Rabault pic.twitter.com/h7Mu72hlFy-- LCP (@LCP) November 5, 2019 « Je vous demande de vous rasseoir ou de sortir », a alors lancé le président Richard Ferrand (LREM), avant que quelques élues, essentiellement du PS, ne quittent l'hémicycle.« À partir de 16h47, les femmes françaises travaillent gratuitement du fait des écarts de salaire qui existent entre les femmes et les hommes, donc avec plusieurs de mes collègues de tous les groupes nous avons souhaité symboliser ce moment » pour dire qu'« il faut que ça change », a expliqué devant la presse la cheffe de file des députés PS, Valérie Rabault. « Tous les gouvernements s'attachent à enclencher des progrès », mais il faut être « vigilants à chaque instant et c'est le sens de la petite manifestation organisée », a-t-elle ajouté. C'est « symbolique, mais il faut ne rien lâcher ».C'est « la grande cause du quinquennat »Bastien Lachaud (LFI) a ensuite pris la parole lors des questions au gouvernement pour dénoncer l'inégalité salariale comme étant à « l'origine de toutes les inégalités », plaidant pour des mesures ...