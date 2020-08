Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IndyCar : Takuma Sato roi des 500 Miles d'Indianapolis, comme en 2017 Reuters • 24/08/2020 à 00:09









IndyCar : Takuma Sato roi des 500 Miles d'Indianapolis, comme en 2017 par Florian Burgaud (iDalgo) Trois ans après, le Japonais Takuma Sato (Rahal Letterman) remporte une nouvelle fois les 500 Miles d'Indianapolis sur l'ovale de l'Indiana. À cause d'un accident, c'est sous le régime de la voiture de sécurité que l'ancien pilote de Formule 1, parti en troisième position, s'est imposé. Scott Dixon et Graham Rahal complètent le podium tandis que Marco Andretti, le poleman, prend la treizième place. Même s'il a brièvement mené la course au jeu des arrêts, le tenant du titre français Simon Pagenaud termine 22e juste derrière l'Espagnol Fernando Alonso, qui ne remporte donc pas la Triple Couronne du sport automobile.

