Industrie verte, budget: le gouvernement tend la main à l'opposition

Une main tendue à l'opposition, dans un contexte enflammé par la récente réforme des retraites: les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont invité mardi députés et sénateurs d'opposition à "compléter" le projet de loi sur l'industrie verte et le budget 2024.

Avec le projet de loi industrie verte, qui doit être présenté mi-mai en Conseil des ministres, "nous voulons défendre, protéger et renforcer notre industrie", a affirmé le ministre de l'Économie lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Nous voulons le faire avec vous, donc j'ai invité l'ensemble des groupes parlementaires à venir proposer, compléter le projet de loi industrie verte dans les jours qui viennent", a poursuivi Bruno Le Maire.

"Nous serons très ouverts à toutes les propositions, de quel que groupe qui soit, pour renforcer notre projet de loi dans l'esprit de dialogue qui a toujours été le nôtre", a-t-il conclu.

Les premières "consultations" inscrites à l'agenda officiel du ministre sont prévues mercredi à 16H30 avec le groupe socialiste. Lui succéderont à Bercy le groupe de sénateurs RDSE à 17H30 et Les Indépendants une heure plus tard.

Bruno Le Maire doit ensuite consulter les députés écologistes jeudi à 08H15, ceux du Rassemblement national à 10H45 et ceux du groupe Liot à 11H45. Aucun rendez-vous avec les députés de La France insoumise ou des Républicains, deux des principaux groupes d'opposition à l'Assemblée, n'est pour l'heure inscrit à l'agenda.

Plus tard dans l'après-midi, le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a invité les parlementaires de l'opposition à la "coconstruction" du projet de budget pour 2024, attendu pour septembre.

"Comme l'année dernière", où l'exécutif avait inauguré les "Dialogues de Bercy" pour préparer le budget 2023, "je veux que l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement soient associés (...) au processus d'élaboration de la prochaine loi de finances", a assuré Gabriel Attal.

Le gouvernement leur proposera "une première série de réunions dès l'été", alors qu'en 2022 les Dialogues de Bercy avaient été lancés plus tard dans l'année, a poursuivi le ministre des Comptes publics à l'occasion d'une audition au Sénat.

Comme le budget, le projet de loi industrie verte est un texte important pour le gouvernement. Il figure sur la feuille de route présentée fin avril par la Première ministre Elisabeth Borne pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron, entravé par la réforme des retraites qui provoque toujours de vives tensions sociales et politiques.

Face aux députés, Bruno Le Maire a rappelé mardi les cinq axes du texte: renforcement du soutien fiscal à l'industrie verte, mobilisation de la commande publique, réduction des délais d'ouverture des usines, financement et formation aux métiers de l'industrie verte.