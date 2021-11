Industrie: la ministre veut doubler le nombre d'écoles de production d'ici 2023

La ministre déléguée à l'Industrie a déclaré mardi vouloir doubler le nombre d'écoles de production en France d'ici fin 2023, avec le double objectif de répondre aux forts besoins de travailleurs qualifiés de l'industrie et d'offrir des débouchés à des jeunes.

"On a 70.000 emplois à pourvoir dans l'industrie à date et le ministère du Travail nous annonce 225.000 décisions de recrutement dans l'année à venir", a souligné Agnès Pannier-Runacher, au cours de la visite d'une école de production ouverte depuis le mois de septembre à Compiègne, pour former aux métiers en tension de chaudronnier et usineur.

Les écoles de production, où les jeunes apprennent un métier dans des conditions réelles de travail, constituent un moyen "très efficace" de pourvoir ces emplois industriels et de trouver des solutions aux "80.000 jeunes qui sortent de notre système d'éducation sans qualification ni diplôme" chaque année, a estimé la ministre.

Ces écoles proposent à des jeunes de 15 à 18 ans des formations qualifiantes (CAP, BAC pro ou certifications professionnelles) "basées sur une pédagogie du faire pour apprendre", selon le site internet de leur fédération, qui regroupe 41 écoles --des établissements privés à but non lucratif-- pour 1.200 élèves.

Vantant le taux d'insertion professionnelle de 100% à la sortie de ces écoles, avec "cinq à six offres d'emploi" par jeune, Mme Pannier-Runacher a indiqué que 34 nouvelles écoles de production allaient être lancées dans les prochains mois, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt et avec un "accompagnement de l'Etat et de la Banque des territoires".

Elle a évoqué un "effort total d'un peu plus de 5 millions d'euros qui va s'intensifier dans les prochaines années".

"On a fait un exercice de conversion: vous savez que l'Etat n'est pas toujours historiquement convaincu de l'intérêt de ces voies alternatives et c'est dommage", a noté la ministre, soulignant qu'en Suisse et en Allemagne, beaucoup de dirigeants d'entreprises sont issus de ce type de formations.