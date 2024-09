Indonésie: le pape accueilli en rock-star pour une messe devant 80.000 fidèles

Pope Francis waves as he arrives to attend the holy mass in Indonesian capital Jakarta ( AFP / Tiziana FABI )

Dans la chaleur moite de Jakarta, en route vers le stade national de football indonésien, Anastasia Ida Ediati assure que le long périple pour venir voir le pape François lors d'une messe géante en plein air n'est qu'un autre signe de son dévouement à la foi catholique.

Le souverain pontife argentin donnait jeudi une messe dans la capitale de l'Indonésie, point d'orgue de sa visite de trois jours dans le pays.

"Je me sens heureuse, enthousiaste et ravie alors que nous nous dirigeons vers un endroit où nous recevrons une bénédiction collective", a déclaré la notaire de 59 ans, qui s'est levée à l'aurore pour parcourir 290 km à travers l'île de Java et venir écouter la parole du pape François dans la capitale.

"Ensemble, nous pourrons louer Dieu et rentrer chez nous pour pouvoir transmettre le message du pape à nos familles et amis et le mettre en pratique", a-t-elle ajouté, attendant patiemment le début de la cérémonie.

Au total, plus de 100.000 personnes, 80.000 dans l'enceinte du stade Gelora Bung Karno et 20.000 à l'extérieur, ont assisté à la célébration qui a duré près de deux heures.

Catholic worshipers had received invites to attend the stadium mass ( AFP / Tiziana FABI )

Pour les catholiques très minoritaires (moins de 3% de la population) dans ce pays comptant le plus de musulmans au monde, la visite du pape - initialement prévue en 2020 - est l'événement d'une vie.

Dans une ambiance survoltée, une clameur suivie d'une salve d'applaudissements a parcouru les tribunes du stade à l'apparition du chef de l'Eglise catholique, au milieu d'une marée de drapeaux du Vatican et de l'Indonésie.

Accueilli en rock-star, le pape argentin, apparu souriant et en bonne forme à 87 ans, s'est livré à un bain de foule en faisant le tour du stade à bord de sa "Papamobile", bénissant et saluant les fidèles, notamment les enfants et les bébés.

"Viva Il Papa! Viva Papa Francesco!" ("Vive le pape! Vive le pape François!", en italien), a scandé la foule, en rythme avec la musique.

- T-shirts et casquettes -

Des livrets de messe aux t-shirts, des casquettes aux chapelets, l'image du pape était partout.

Les fidèles n'ayant pas pu obtenir le précieux billet distribué gratuitement dans les paroisses ont suivi la célébration sur des écrans géants à l'extérieur de l'enceinte sportive, qui accueille habituellement les matchs de la sélection nationale de football.

Dès le début de la matinée, des groupes sont arrivés au stade à bord de bus bondés, beaucoup portant des t-shirts à l'effigie du pape et prenant des photos de groupe avec l'immense édifice en arrière-plan.

Caecilia Tutyandari agitait elle un éventail où figurait le portrait du pape François. "Je suis très émue. C'est pourquoi j'ai pris beaucoup de mouchoirs!", a ajouté en riant cette femme de 51 ans venue de Yogyakarta, à environ 500 km de Jakarta.

Indonesian Catholics had trekked far and wide to catch a glimpse of the pope where locals would usually be cheering for the national football team ( AFP / Tiziana FABI )

Pour cette journée, les autorités de la ville, encombrée par le trafic, avaient demandé aux habitants de travailler à domicile ou d'utiliser les transports en commun pour éviter d'engorger les artères de la capitale.

Dans tout le pays, des groupes catholiques qui n'avaient pas obtenu d'invitation à l'événement ont organisé des messes dans leurs églises et suivi la cérémonie en streaming.

Ryan Gavin, 16 ans, portant un chapeau de paille avec l'inscription "Laudato Si", l'encyclique du pape sur l'écologie, était lui chargé de collecter les déchets dans le stade.

"Le monde se transforme petit à petit en poubelle et le pape essaie d'aider le monde à devenir un endroit plus propre. Je pense que ma génération est plus sensible" à ce sujet, a confié l'adolescent.