Indonésie: la chute rapide de Gibran, héritier de la dynastie Jokowi

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka (C) arrive au palais du vice-président après avoir remis sa lettre de démission à l’Assemblée consultative du peuple à Jakarta, le 12 novembre 2026 ( AFP / Abimanyu )

D'entrepreneur dans le secteur culinaire à vice-président de l'Indonésie, Gibran Rakabuming Raka, qui a démissionné jeudi, a connu une chute aussi rapide que son ascension.

Le mandat du fils aîné de l'ex-président Joko Widodo, surnommé Jokowi, âgé de seulement 39 ans, a pris fin après seulement deux ans à la suite d'un scandale lié à son diplôme de fin d'études secondaires.

Après avoir développé une entreprise de traiteur et d'organisation de mariages, Gibran a suivi les traces de son père en devenant, en 2021, maire de la ville de Solo, dans le centre de Java, où il est né le 1er octobre 1987.

Il lui a longtemps été reproché d'avoir obtenu ce poste par népotisme, car il ne présentait jusqu'alors aucune expérience ou engagement au sein d'un quelconque parti politique.

"J'ai souvent été victime de harcèlement et d'insultes, et ce, depuis longtemps. Je n'ai jamais rien signalé à la police", a confié un jour le trentenaire à des journalistes.

Sa candidature au poste de vice-président avait déjà provoqué un scandale, car rendue possible par la non-prise en compte du critère de l'âge minimum, validée par la Cour constitutionnelle présidée par... son oncle.

La loi électorale indonésienne exigeait que les candidats à la présidence et à la vice-présidence soient âgés d'au moins 40 ans, alors que Gibran était âgé de 36 ans au moment de l'élection.

Mais la Cour constitutionnelle avait jugé que la condition d'âge ne s'appliquait pas aux personnes ayant déjà été élues à une fonction publique.

Ses détracteurs l'avaient alors qualifié d'"enfant illégitime de la Constitution".

Ce ticket Prabowo Subianto/Gibran visait à renforcer les liens entre le parti Gerindra de Prabowo et des personnalités proches de Jokowi, à la fois prédécesseur et rival politique de Prabowo, et soucieux de maintenir sa dynastie.

Mais les voix critiques ont fustigé l'inexpérience politique de Gibran, affirmant qu'il manquait d'idées en matière de politique publique et qu'il cherchait à dissimuler ses lacunes en rabaissant ses adversaires et en éludant les questions par des réponses sèches ou du sarcasme.

Un diplôme contesté

Des opposants avaient saisi la Cour constitutionnelle cette année pour que Gibran soit déchu de ses fonctions, arguant qu'il n'existait aucune preuve qu'il ait obtenu son diplôme de fin d’études secondaires, une condition requise pour occuper ce poste.

Lors du dépôt de sa candidature auprès de la Commission électorale générale (KPU) en 2024, Gibran a fourni une attestation indiquant que sa formation suivie à Singapour était équivalente à celle d'un lycée en Indonésie.

"Si je n'avais pas obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je n'aurais évidemment pas pu aller à l'université. J'ai poursuivi mes études jusqu'à l'obtention d'une licence à Singapour", avait-il répliqué.

Peu présent sur la scène publique, Gibran semblait accorder peu d'attention à ses détracteurs.

"On me traitait d'ignorant (...). On disait que j'avais peur de débattre", a-t-il déclaré un jour.

"Mais, manifestement, grâce à toutes vos prières et à votre soutien, M. Prabowo et moi sommes désormais ici. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Prabowo, qui a su faire une place aux jeunes comme moi", a-t-il poursuivi.

Gibran est marié à Selvi Ananda, qu'il a rencontrée en 2009 à Solo alors qu’elle participait à un concours de beauté dont il était membre du jury. Ils ont deux enfants.

Le départ du vice-président risque de compliquer l'alliance gouvernementale entre Prabowo Subianto et son prédécesseur Joko Widodo, plus connu sous le surnom de Jokowi