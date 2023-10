Indonésie: la banque centrale relève ses taux pour défendre la roupie

La banque centrale indonésienne a porté jeudi ses taux d'intérêt directeurs à leurs plus hauts niveaux en quatre ans, une mesure inattendue visant à défendre la valeur de la roupie dans un contexte d'incertitude économique mondiale croissante.

La Banque d'Indonésie a augmenté le taux de prise en pension à sept jours de 25 points de base pour le porter à 6%, son plus haut niveau depuis juin 2019. Ses deux autres principaux taux ont également été relevés de 25 points de base.

"Cette augmentation vise à renforcer la politique de stabilisation du taux de change de la roupie en raison de l'incertitude mondiale accrue", a déclaré le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Warjiyo, lors d'un point de presse.

"Il s'agit également d'une mesure préventive et prospective visant à atténuer son impact sur l'inflation des matières importées".

La banque centrale cherche à maintenir l'inflation entre 2 et 4% cette année, et entre 1,5 et 3,5% en 2024, a-t-il déclaré.

La roupie a fait mieux que les autres monnaies régionales par rapport au dollar américain, mais a néanmoins perdu de la valeur, atteignant 15.800 roupies pour un dollar jeudi, son plus bas niveau depuis avril 2020.

L'affaiblissement de la monnaie pourrait contraindre le gouvernement à augmenter les prix du carburant, sachant que le pays importe la moitié de son pétrole.

Bien qu'elle soit nécessaire, "la hausse des taux pourrait déclencher un ralentissement du crédit et affecter la consommation intérieure", a déclaré Bhima Yudhistira, économiste du Centre d'études économiques et juridiques.

Outre la hausse des taux d'intérêt,"une autre approche consiste à encourager la conversion d'une plus grande part des recettes en devises étrangères en roupies", a ajouté M. Yudhistira.