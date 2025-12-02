Indonésie: comment la déforestation a aggravé les inondations

Déforestation pour installer une plantation de canne à sucre, dans la province indonésienne de Papouasie du Sud, dans une image fournie par l'ONG Mighty Earth, le 17 mars 2025 ( MIGHTY EARTH / Yusuf WAHIL )

Les inondations meurtrières qui ont fait des centaines de victimes en Indonésie sont principalement dues aux pluies de mousson et à une tempête tropicale exceptionnelle. Mais un autre facteur pourrait également avoir joué un rôle: la déforestation qui défigure Sumatra.

Ecologistes, experts et même le gouvernement indonésien ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain qui ont déversé des torrents de boue et piégé les habitants sur les toits, faisant selon le dernier bilan plus de 680 morts.

Quand les forêts disparaissent, elles ne peuvent plus absorber les précipitations et stabiliser le sol grâce à leurs racines, rendant les régions plus sujettes aux crues et aux éboulements.

Or, l'Indonésie figure parmi les pays qui enregistrent les plus fortes pertes forestières annuelles.

En 2024, plus de 240.000 hectares de forêt primaire ont ainsi disparu, même si c'est un peu moins que l'année précédente, selon une analyse du projet Nusantara Atlas de la start-up de conservation The TreeMap.

"Les forêts en amont agissent comme une barrière protectrice, un peu comme une éponge", explique David Gaveau, fondateur de The TreeMap. "La canopée capte une partie de la pluie avant qu'elle n'atteigne le sol. Les racines contribuent également à stabiliser le sol".

A contrario, "lorsque la forêt est défrichée en amont, l'eau de pluie ruisselle rapidement dans les rivières, provoquant des crues soudaines", ajoute M. Gaveau.

- "Prévenir la déforestation" -

Les défenseurs de l'environnement exhortent depuis longtemps le gouvernement à mieux protéger les forêts du pays, qui constituent également un puits de carbone essentiel, absorbant le dioxyde de carbone responsable du réchauffement climatique.

La forêt primaire du parc national indonésien de Sungai Sembilang, sur l'île de Sumatra, qui est bordée par deux grandes concessions de production de pâte à papier, dans une image prise le 16 octobre 2010 ( AFP / ROMEO GACAD )

Le président Prabowo Subianto a lui-même déclaré vendredi qu'il fallait "absolument empêcher la déforestation et la destruction des forêts".

"Protéger nos forêts est crucial", a-t-il ajouté avant de se rendre lundi dans les zones sinistrées.

Les inondations ont charrié non seulement des torrents de boue mais aussi du bois abattu, alimentant les spéculations sur le lien entre la déforestation et la catastrophe.

Sur une plage de Padang, l'AFP a vu des ouvriers occupés, à l'aide de tronçonneuses, à débiter d'énormes troncs d'arbres jonchant le sable.

Selon plusieurs médias, le ministère des Forêts enquêterait sur des allégations d'exploitation forestière illégale dans les zones touchées.

"Le pendule entre l'économie et l'écologie semble avoir trop penché du côté de l'économie et doit être ramené au centre", a estimé ce week-end le ministre des Forêts, Raja Juli Antoni.

Dans l'une des zones les plus touchées, Batang Toru, pas moins de sept entreprises sont présentes, indique Uli Arta Siagian, du groupe indonésien de conservation Walhi.

"Une mine d'or a déjà rasé environ 300 hectares de forêt… la centrale hydroélectrique de Batang Toru a entraîné la disparition de 350 hectares de forêt", ajoute-t-elle.

De plus, de vastes étendues forestières ont également été converties en plantations de palmiers à huile. "Tout cela contribue à accroître notre vulnérabilité", souligne encore Mme Uli à l'AFP.

- Protéger et restaurer -

Sumatra, où les dégâts causés par les inondations se sont concentrés, est particulièrement vulnérable car ses bassins fluviaux sont relativement petits, explique Kiki Taufik, responsable de la campagne forêts de Greenpeace Indonésie.

Zone défrichée sur l'île indonésienne de Kawei, dans la province de Papouasie du Sud, dans une image prise le 21 décembre 2024 fournie par l'ONG ecologiste indonésienne Auriga Nusantara ( AURIGA NUSANTARA / Handout )

"Le changement massif du couvert forestier est le principal facteur à l'origine des crues soudaines", affirme-t-il accusant le gouvernement d'accorder "de manière imprudente et négligente" des permis pour les mines et les plantations.

Les taux de déforestation à Sumatra sont plus élevés que la moyenne dans le reste de l'Indonésie, indique pour sa part Herry Purnomo, directeur national du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR-ICRAF).

La disparition des forêts accroît également les risques d'inondations, car la terre est emportée dans les rivières, ce qui rehausse le lit des cours d'eau et réduit leur capacité à absorber les averses torrentielles soudaines, ajoute-t-il.

"Deux choses sont nécessaires", préconise M. Herry, également professeur à l'université IPB de Bogor: "prévenir la déforestation, l'éviter, et également procéder à la restauration des forêts".