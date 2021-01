Indonésie: 56 morts dans le séisme de Célèbes

Photo aérienne du bureau du gouverneur détruit par le séisme à Mamuju (Indonésie) ( AFP / ADEK BERRY )

Le bilan du séisme sur l'île de Célèbes en Indonésie s'élève désormais à 56 morts, ont annoncé dimanche les autorités, tandis que les sauveteurs continuaient de fouiller les décombres à la recherche de survivants.

Le tremblement de terre de magnitude 6,2, qui s'est produit vendredi à l'aube, a fait des milliers de sans-abris et des centaines de blessés. Il a déclenché la panique chez les habitants de l'ouest de l'île de Célèbes, déjà dévastée en 2018 par un très fort séisme suivi d'un tsumani dévastateur qui avait fait 4.300 morts.

Depuis deux jours, des dizaines de corps sans vie ont été retirés des décombres de bâtiments effondrés à Mamuju, la capitale provinciale. D'autres victimes ont été retrouvées plus au sud, où une forte réplique s'est faite sentir samedi matin.

Des vivres et des équipements d'urgence ont été dépêchés sur l'île par avions et bateaux, et la marine a envoyé un navire médical pour suppléer les hôpitaux encore en fonctionnement, débordés par l'afflux de blessés.

Si des milliers de personnes ont perdu leurs maisons, d'autres ne veulent pas rentrer chez elles, par peur de répliques ou d'un tsunami comme en 2018.

"C'est mieux de s'abriter au cas quelque chose de pire arrive", explique un habitant de Mamuju, Abdul Wahab, réfugié sous une tente avec son épouse et quatre enfants, dont un bébé. "Nous espérons que le gouvernement pourra nous envoyer vite de l'aide, des vivres, des médicaments et du lait pour les enfants", ajoute-t-il.

Inquiets d'une éventuelle flambée de Covid-19 dans des campements surpeuplés, les autorités ont annoncé qu'elles allaient tenter de constituer des groupes de personnes en fonction des risques.

L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 6,2 a été localisé à 36 km au sud de Mamuju, à une profondeur relativement faible de 18 km.

Des glissements de terrain qui ont suivi le séisme et les fortes pluies ont coupé l'accès à l'une des principales routes de la province.

L'aéroport a aussi été endommagé ainsi qu'un hôtel et le siège du gouverneur alors qu'une partie de la ville reste sans électricité.

