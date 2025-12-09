Indonésie: 22 morts dans l'incendie d'un immeuble de bureaux à Jakarta

Un membre de la police indonésienne barre l'accès à l'immeuble qui a pris feu à Jakarta le 9 décembre 2025 ( AFP / SYNATRIA RESPATI )

Un incendie dans un immeuble de bureaux du centre de la capitale indonésienne Jakarta a fait au moins 22 morts mardi, selon le dernier bilan d'un responsable de la police.

L'incendie s'est déclenché mardi après-midi dans un immeuble de sept étages de Kemayoran, un quartier animé du centre de Jakarta.

Selon la police, l'incendie s'est déclaré lorsqu'une batterie d'un drone, entreposée au rez de chaussée de l'immeuble de bureaux a explosé. Le feu s'est ensuite propagé aux étages.

L'immeuble abrite une entreprise de services de drones agricoles.

"Cependant, la cause exacte fait toujours l'objet d'une enquête menée par l'équipe du laboratoire médico-légal", a indiqué Susatyo Purnomo Condro, chef de la police du centre de Jakarta, dans un communiqué.

"A 17h00 locales (10h00 GMT), le nombre de victimes décédées s'élevait à 22. Nous allons fouiller à nouveau les lieux une fois qu'ils auront été sécurisés", a-t-il précisé.

Les personnes décédées sont 7 hommes et 15 femmes, dont l'une était enceinte.

M. Susatyo a également indiqué que la plupart des victimes ne semblent pas avoir souffert de brûlures mais sont probablement mortes par asphyxie.

Le bilan pourrait encore s'alourdir, car les secouristes continuent de fouiller les lieux à la recherche de personnes potentiellement piégées ou d'autres victimes.

"Nous sommes encore en train de recueillir des données, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'identification des victimes qui ont été retrouvées", a-t-il encore déclaré.

Des occupants ont évacué l'immeuble depuis le dernier étage sur de grandes échelles, selon des images de télévision.

Une équipe du laboratoire de police scientifique est arrivée sur place et mène une enquête afin de déterminer les causes de l'incendie.

Des pompiers évacuent le corps d'une victime de l'incendie d'un immeuble à Jakarta le 9 décembre 2025 ( AFP / SYNATRIA RESPATI )

"Nous examinerons également si la cause de l'incendie est liée à une négligence ou si d'autres parties sont responsables. Cela comprendra l'examen des permis et d'autres documents pertinents dans le cadre de notre enquête approfondie", a ajouté M. Susatyo.

- 29 camions de pompiers -

Plus d'une centaine de pompiers et 29 camions de pompiers ont été déployés pour lutter contre le sinistre.

Les pompiers s'efforçaient encore en fin d'après-midi de refroidir le bâtiment en raison de la chaleur intense, accompagnée d'une épaisse fumée présente à plusieurs étages.

Selon un témoin sur place, l'incendie au rez-de-chaussée était déjà important à l'arrivée des pompiers.

"C'était l'heure du déjeuner, la porte était fermée, et lorsque les pompiers ont forcé l'entrée, l'incendie était déjà important et très intense. Le feu avait pris au rez-de-chaussée et s'était propagé à l'étage", a raconté à l'AFP Nurhayati, une témoin de 53 ans qui, comme beaucoup d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.

Les images vidéo de l'AFP montraient la façade du bâtiment noircie par les flammes et les vitres de certaines fenêtres brisées.

Les incendies meurtriers ne sont pas rares en Indonésie. En 2023, au moins 12 personnes ont été tuées et 39 blessées dans l'est du pays après une explosion dans une usine de traitement du nickel.