Indispensable, mais facteur de vulnérabilité financière : sept millions de français ont une relation ambiguë avec leur voiture, selon une étude

Un conducteur sur deux se passerait volontiers de sa voiture s'il le pouvait, révèle ce sondage.

( AFP / ANNA KURTH )

Pour travailler, allez chez le médecin ou faire les courses... La voiture reste indispensable à la vie de sept millions de personnes en France, tout en représentant un poids économique difficile à supporter pour eux, selon une étude de l'Institut Terram publiée lundi 23 novembre.

Cela représente 28 % des foyers motorisés , révèle cette enquête menée par OpinionWay auprès de 3.214 personnes du 15 au 23 octobre, alors que le SP95-E10, le carburant le plus utilisé, évoluait sur cette période près de 2,20 euros et le gazole de 2,40 euros.

"Ce sont des gens qui utilisent quotidiennement leur voiture et qui ne sont pas sûrs de pouvoir avoir les revenus suffisants par rapport au coût de l'essence, l'entretien, l'assurance", explique à l' AFP Victor Delage, directeur de l'Institut Terram, un groupe de réflexion sur les territoires.

La voiture représente 13 % du budget des foyers disposant de 1.000 à 2.000 euros mensuels , et 3,5 % pour ceux qui gagnent plus de 5.000 euros.

Les ruraux déclarent à la quasi-unanimité (97 %) ne pas pouvoir vivre sans voiture , comme 52 % des Franciliens, détaille l'étude.

"Lave-linge à quatre roues"

"On oppose souvent les ruraux pollueurs aux urbains vertueux qui utiliseraient massivement les transports en commun. Ce n'est pas le cas", dit Victor Delage. Tous les Français qui en possèdent un voient leur véhicule "comme un outil du quotidien, dont près d'un conducteur sur deux se passerait volontiers s'il le pouvait", souligne l'auteur, qui parle de "lave-linge à quatre roues". "Ce n'est pas qu'on adore sa voiture, c'est simplement une nécessité" .

Parmi les actifs allant travailler en voiture, 53 % n'ont aucune autre option en transports en commun . Aller chez le médecin sans voiture serait difficile ou impossible pour 76 % des ruraux. L'auteur rejette l'idée que la voiture est "l'objet individualiste par excellence", un conducteur sur deux aidant régulièrement un proche qui ne conduit pas.

À quelques mois de l'élection présidentielle, la baisse des prix des carburants est vue comme la mesure la plus utile, qui seule rassemble une majorité (59 %). Entretenir les routes (30 %), développer les transports en commun (28 %) ou renforcer les aides à l'achat de voitures propres (26 %) viennent ensuite.

Parmi les personnes interrogées, 57 % seraient davantage incitées à voter pour un candidat qui baisserait les taxes sur les carburants.