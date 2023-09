Indice UEFA : une statistique alarmante pour les clubs français

Un chiffre dont on se serait bien passé.

Excité par ce PSG-Dortmund ? Curieux de voir le réveil lensois à Séville ? Alléché par l’affiche entre l’Ajax et l’OM ? Oubliez tout ça, et préparez vos mouchoirs, car le football français s’apprête à vivre une semaine noire en Coupe d’Europe. On n’exagère à peine, mais le week-end de Ligue 1 qui se clôture ce dimanche a déjà accouché d’une statistique pas franchement rassurante pour le football français et son indice UEFA. En effet, pour la première fois au XXI e siècle, aucune des six équipes tricolores engagées en coupes d’Europe n’a gagné sa rencontre de championnat précédant son entrée en lice sur la scène continentale. Pour rappel : Paris a perdu contre Nice, Lens s’est incliné face à Metz, Lille et Rennes se sont neutralisés, tout comme l’OM et Toulouse.…

AH pour SOFOOT.com