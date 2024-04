Indice UEFA : Après une semaine de défaites, la France recule d’une place au classement annuel

Le blues de la semaine

Assuré de terminer la saison à la cinquième place du classement de l’indice UEFA et d’offrir à l’Hexagone trois places directes en C1, plus une en barrage, ainsi que sept tickets européens toutes compétitions confondues pour l’exercice 2024-2025, la France a peut-être perdu un autre duel à distance. Les défaites du PSG, de l‘Olympique de Marseille et de Lille en cette semaine d’Europe n’ont pas permis de rapporter de points supplémentaires pour le football français et laissent l’Espagne prendre la 4 e place au classement des meilleures nations sur la saison en cours. Un classement important puisque les deux nations les mieux cotées se verront accorder une place supplémentaire.…

