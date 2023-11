Inde: une caméra pour les 41 ouvriers bloqués dans un tunnel effondré

Image prise par une caméra endoscopique et diffusée par le Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand le 21 novembre 2023, montrant un groupe d'ouvriers bloqués à l'intérieur d'un tunnel en construction, plusieurs jours après son effondrement dans l'État de l'Uttarakhand, en Inde ( Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand / - )

Les secouristes ont annoncé mardi avoir pu acheminer une caméra jusqu'aux 41 ouvriers bloqués depuis dix jours en Inde dans un tunnel en construction qui s'est effondré, des hommes qui sont "en sécurité" mais dont le sauvetage dans l'Himalaya indien s'avère complexe.

Une vidéo diffusée par les autorités locales montre ces hommes, dont la barbe a poussé, dûment casqués et apparemment en bonne santé, se rassembler autour de la caméra, dans la vaste cavité où ils ont réussi à trouver refuge.

"Nous vous ferons sortir en toute sécurité, ne vous inquiétez pas", martèle une voix audible sur la bande son de cette vidéo.

La caméra a été acheminée le long d'un tuyau de secours élargi, d'un diamètre de 15 centimètres, par où il est désormais possible de leur faire parvenir des repas chauds.

Les ouvriers sont bloqués sous terre depuis le 12 novembre, jour où le tunnel à la construction duquel ils travaillaient s'est partiellement effondré, sans faire de victime, près de la ville de Dehradun au nord de l'Inde, dans l’État himalayen d'Uttarakhand.

Image prise par une caméra endoscopique et diffusée par le Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand le 21 novembre 2023, montrant un groupe d'ouvriers bloqués à l'intérieur d'un tunnel en construction, plusieurs jours après son effondrement dans l'État de l'Uttarakhand, en Inde ( Department of Information and Public Relation (DIPR) Uttarakhand / - )

Grâce à un premier tuyau étroit, mis en place en urgence, les secours avaient pu très rapidement leur fournir de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture et des moyens de communication radio, levant les inquiétudes quant à leur survie immédiate.

Mais la construction d'un conduit de secours permettant d'extraire les ouvriers a dû être interrompue vendredi, par crainte de provoquer de nouveaux éboulements.

Samedi, un responsable a indiqué qu'il était désormais envisagé de creuser un puits de 89 mètres pour tenter de faire sortir ces ouvriers par le haut.

Mais cette alternative fait également peser des risques d'éboulement et une troisième option est à l'étude, selon des médias indiens: forer un conduit depuis l'autre bout du tunnel, à travers la roche encore intacte, sur 450 mètres.

Carte d'Inde localisant l'Etat d'Uttarakhand,dans l'Himalaya indien, où des ouvriers ont été piégés dans l'effondrement d'un tunnel routier ( AFP / )

"Nous mettons en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire bientôt sortir en toute sécurité", a souligné Pushkar Singh Dhami, dirigeant de l'État d'Uttarakhand, assurant dans un communiqué que "tous les ouvriers sont totalement en sécurité".

M. Dhami a précisé que le Premier ministre Narendra Modi, avec lequel il s'est entretenu, avait ordonné que le sauvetage soit une "priorité absolue".

La vue de la vidéo a apporté une nouvelle bouffée d'espoir aux familles des ouvriers, dont des membres se sont rassemblés près de l'entrée du tunnel.

"Au début, nous étions désespérés à cause du manque d'information", dit Monu Vishkarma, dont le frère Sushil fait partie des hommes bloqués dans l'ouvrage en construction. "Mais maintenant, nous espérons un sauvetage bientôt".

Des équipes de secours à l'entrée d'un tunnel en construction qui s'est effondré, le 18 novembre 2023 dans l'Etat d'Uttarakhand, en Inde ( AFP / - )

A un millier de kilomètres au sud-est du lieu de l'accident, dans l'Etat pauvre du Bihar, Munnilal Kishku, dont le fils Virendra compte également parmi les ouvriers, rapporte que lui et sa famille connaissent des "nuits sans sommeil".

"Nous n'aurions jamais pu imaginer une telle situation", confie-t-il à l'AFP. "Nous prions" et "espérons qu'il reviendra sans encombre".

Un psychiatre, Abhishek Sharma, a été mandaté pour veiller à la bonne santé mentale des ouvriers. "Nous sommes en contact permanent et leur recommandons des activités comme le yoga ou la marche et les encourageons à se parler entre eux pour garder le meilleur moral possible", a-t-il indiqué au journal Indian Express.

Des sauveteurs sur le site de l'effondrement d'un tunnel dans le district d'Uttarkashi, dans l'État d'Uttarakhand, le 13 novembre 2023 en Inde ( AFP / - )

Parmi les experts étrangers mobilisés, Arnold Dix, président de l'Association internationale des tunnels et espaces souterrains, se veut rassurant.

"Ces 41 hommes rentreront chez eux", a-t-il déclaré à l'agence Press Trust of India. "Quand exactement ? Je n'en suis pas trop sûr", a-t-il toutefois reconnu.

La construction de ce tunnel fait partie des travaux d'infrastructure lancés par le Premier ministre indien notamment pour améliorer l'accès aux zones stratégiques situées à la frontière du grand rival chinois.