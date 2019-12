Inde : Narendra Modi devra encore construire des toilettes

En Inde, le Bureau des statistiques nationales (NSO) a dévoilé des chiffres qui contredisent directement l'affirmation triomphante du Premier ministre, Narendra Modi, en matière de santé publique. Le mois dernier, celui-ci s'était en effet félicité d'avoir équipé en toilettes toute la population rurale de son pays, mettant ainsi un terme à la pratique de la défécation en plein air et à ses effets néfastes sur la santé. L'étude publiée cette semaine par le NSO, réalisée l'an dernier auprès de 100 000 foyers, révèle cependant que plus d'un quart des Indiens ruraux n'ont toujours pas accès à des latrines. Dans certains États, comme l'Odisha et l'Uttar Pradesh, près de la moitié des personnes interrogées ont admis ne pas utiliser de toilettes. Bien que des efforts indéniables aient été accomplis par les autorités, les chiffres officiels du NSO réfutent la victoire sanitaire revendiquée par le Premier ministre. Dès son arrivée au pouvoir en 2014, Modi s'est attaqué au gigantesque problème du manque de latrines dans un pays de 1,3 million d'habitants. À l'époque, l'Unicef et l'OMS estimaient que 530 millions d'Indiens faisaient leurs besoins dans la nature, en l'absence de lieux d'aisances décents ou fonctionnels. À peine élu, le Premier ministre a lancé une campagne intitulée Swachh Bharat (« L'Inde propre »). Son gouvernement a lancé la construction de toilettes à travers tout le pays, mobilisant des célébrités de...