Inde: manifestations de colère après le viol et le meurtre d'une jeune femme

Manifestation à Bangalore le 2 décembre 2019 contre le viol et le meurtre d'une jeune vétérinaire à Hyderabad quelques jours plus tôt ( AFP / Manjunath Kiran )

Des centaines de personnes ont manifesté lundi en Inde leur colère après le viol collectif et le meurtre d'une jeune femme, une députée appelant même à "lyncher" ses auteurs.

Alors même que les manifestants défilaient à New Delhi, Hyderabad, Bangalore, Calcutta et d'autres villes, la police du Rajasthan (nord) a découvert le corps à demi dénudé d'une petite fille âgée de six ans. Selon les premiers résultats de l'enquête, elle avait été violée puis étranglée avec la ceinture de son uniforme scolaire.

Les manifestants protestaient contre le viol collectif et le meurtre d'une jeune vétérinaire âgée de 27 ans, survenu mercredi soir près d'une route animée en banlieue d'Hyderabad (sud).

Quatre hommes ont été arrêtés. Ils auraient crevé l'un des pneus du scooter de la jeune femme en son absence puis lui auraient proposé leur aide à son retour.

Ils l'ont entraînée sur une aire de camions en lui promettant de le réparer. Selon la police, ils l'ont violée et tuée avant de brûler son corps en l'arrosant d'essence sous un pont éloigné.

Les violences sexuelles contre les femmes sont fréquentes en Inde. En 2012, le viol collectif d'une étudiante à bord d'un autobus à New Delhi avait suscité l'indignation de tout le pays et du monde.

Samedi, la police avait dispersé par la force des centaines de manifestants qui tentaient d'entrer dans le commissariat d'Hyderabad où étaient détenus les quatre suspects qui ont depuis été inculpés.

Au Parlement national, la députée Jaya Bachchan, ancienne actrice, a estimé que les coupables devaient être "lynchés en public". L'un de ses collègues a réclamé un registre des criminels sexuels et la castration des violeurs. D'autres députés ont attribué la hausse des violences sexuelles à l'énorme retard dans le traitement judiciaire des affaires.

Au Rajasthan, un homme âgé de 40 ans a été arrêté lundi, selon la police, après la découverte dans des buissons du corps de la petite fille recherchée depuis la veille dans un village près de Jaipur, capitale de l'Etat.

Selon les derniers chiffres officiels incluant plus de 10.000 victimes mineures, plus de 33.000 viols ont été déclarés dans le pays en 2017.

