Inde: le Premier ministre Modi effectue un bain rituel lors de la Kumbh Mela

Le Premier ministre indien Narendra Modi (c) salue la foule après avoir plongé dans les eaux des fleuves sacrés du Gange, de la Yamuna et de la mythique Saraswati, lors du pèlerinage de la Kumbh Mela à Prayagraj, le 5 février 2025 ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Le Premier ministre nationaliste hindou de l'Inde, Narendra Modi, a effectué un bain rituel mercredi matin lors de la Kumbh Mela, présenté comme le plus grand rassemblement religieux de tous les temps, une semaine après la mort d'au moins 30 pèlerins dans une bousculade.

Des millions de personnes se sont déjà baignées dans le cadre de ce festival organisé tous les 12 ans à Prayagraj (nord) et qui réunit pendant six semaines des dizaines de millions de fidèles venus de tout le pays et de l'étranger.

M. Modi, vêtu d'un haut de couleur safran, s'est enfoncé dans l'eau jusqu'au niveau des cuisses, un chapelet dans ses mains, au confluent des fleuves sacrés du Gange, de la Yamuna et de la mythique Sarasvati.

Il a plongé la tête sous l'eau à plusieurs reprises, sous le regard d'une immense foule massée le long des berges de la ville de Prayagraj, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh.

A l'issue de son bain rituel, M. Modi s'est dit "béni" d'y avoir participé, affirmant que cela avait été "un moment de connexion divine".

"Comme les dizaines de millions d'autres personnes qui y ont pris part, j'étais également rempli d'un esprit de dévotion", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Pour les hindous, s'immerger dans ces eaux sacrées permet de se laver de tous les péchés et d'interrompre le cycle de la réincarnation.

Les organisateurs affirment que cette édition est d'une ampleur sans précédent, avec 400 millions de visiteurs espérés.

Fin janvier, au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après qu'une importante foule a soudainement déferlé, débordant un cordon de police et piétinant des fidèles.

Selon les autorités de l'Etat hôte de cet événement, plus de 380 millions de personnes se sont baignées dans les rivières depuis le début de ce rassemblement, qui a débuté le 13 janvier et se terminera le 26 février.

Le chef du gouvernement indien était accompagné du chef de l'exécutif de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanat, un moine prônant un hindouisme radical et éminent membre du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi.

Le bon déroulement de cet immense événement est considéré comme essentiel pour celui qui, à 52 ans, est présenté comme un potentiel successeur de l'actuel Premier ministre, âgé de 74 ans.

Mais la bousculade meurtrière est venue ternir les déclarations de Yogi Adityanat et des membres de son gouvernement qui se prévalaient de son excellente organisation et gestion.

La visite de M. Modi à la Kumbh Mela coïncide avec les élections dans le territoire de la capitale nationale de Delhi, que le BJP espère ravir à l'un de ses principaux opposants, le charismatique Arvind Kejriwaln, de l'Aam Aadmi Party.