Inde, Egypte : les exportations de déchets européens au coeur d'un bras de fer

Le terminal de ferraille du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, en juillet 2025 ( AFP / Barbara LABORDE )

L'Europe va-t-elle continuer à envoyer des déchets métalliques en Inde et en Égypte ? Ce sujet est au coeur d'une âpre négociation entre États, sur fond de préoccupation environnementale, et divise les industriels européens.

Tout part d'une loi environnementale adoptée en 2024 par l'Union européenne pour durcir les règles en matière de vente de déchets à l'étranger.

Le but est d'en conserver davantage en Europe afin de les recycler et les réutiliser. Mais cela tourne au casse-tête sur un point bien précis: les exportations de déchets métalliques recyclés, notamment l'acier et l'aluminium.

En principe, les exportations seront interdites en mai 2027 en dehors des États de l'OCDE, les pays les plus riches et les plus développés considérés comme mieux-disants sur le plan environnemental.

Il pourrait toutefois y avoir des exceptions, quand des États parviennent à prouver leurs efforts en faveur d'une gestion des déchets un peu plus durable.

L'Inde et l'Égypte, gros acheteurs de déchets métalliques européens, utilisés comme matière première dans le bâtiment ou l'automobile, essayent ainsi d'échapper à l'interdiction européenne.

Les tractations sont difficiles.

Bruxelles devait publier le 21 novembre une première liste des pays autorisés à continuer à recevoir ces déchets, mais se donne finalement jusqu'à fin 2026 pour trancher.

Cette future liste "sera mise à jour régulièrement, au moins tous les deux ans, et les pays qui n'y figurent pas auront la possibilité de présenter" une nouvelle demande, ajoute la Commission européenne.

Le terminal de ferraille du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, en juillet 2025 ( AFP / Barbara LABORDE )

En outre, l'industrie européenne se divise entre les recycleurs, dont l'activité économique dépend en partie de ces commandes de l'étranger, et des industriels de la sidérurgie ou de l'automobile, qui ont besoin de cette matière première pour produire de façon plus verte.

Côté recycleurs, Emmanuel Katrakis, administrateur des fédérations professionnelles Federrec et Recycling Europe, souligne "qu'on ne va pas créer de la demande en fermant les frontières".

Concernant l'acier et l'aluminium, "80 % de ce qu'on recycle en Europe reste en Europe. Et 20% à l'export".

"La demande de métaux recyclés dépend de la vitalité économique. Mais les filières industrielles européennes comme la production automobile ou le secteur de la construction, ne sont pas en grande forme", relève-t-il, tandis que l'Inde est "un pays en développement et en croissance très rapide".

Une ressource stratégique

Les industriels européens de la sidérurgie, représentés par leur association Eurofer, insistent pour leur part sur les manquements environnementaux de l'Inde et de l'Égypte.

L'Égypte n'a pas "démontré des contrôles adéquats en matière de stockage, de tri et de qualité de la ferraille, ainsi que de maîtrise des émissions atmosphériques", fait valoir Eurofer.

Et pour l'Inde, l'évaluation de l'UE accompagnant la loi de 2024 "a mis en évidence des lacunes dans le contrôle des émissions de métaux lourds", ainsi que "dans le traitement des eaux usées".

En France, ArcelorMittal martèle également auprès de l'AFP qu'il faut garantir aux entreprises de l'UE "un accès suffisant" à cette "ressource stratégique" des métaux recyclés ( AFP / Loic VENANCE )

En France, ArcelorMittal martèle également auprès de l'AFP qu'il faut garantir aux entreprises de l'UE "un accès suffisant" à cette "ressource stratégique" des métaux recyclés.

"Les producteurs européens d'acier constatent déjà des tensions sur l'approvisionnement en ferrailles", alors que la demande "devrait augmenter fortement" en Europe, avec la transition vers un acier moins émetteur de carbone, assure l'entreprise.

Ce développement de "l'acier vert" est un enjeu majeur pour l'UE qui tente de se réindustrialiser tout en se décarbonant. Mais il bute sur le coût de l'énergie, nettement plus chère en Europe.

En attendant, le bras de fer continue entre recycleurs et filières industrielles. "On essaye de rapprocher ces points de vue divergents et ce n'est pas facile", raconte une source au sein de la Commission européenne.

On pourrait "penser que les recycleurs sont les méchants, qui veulent se faire de l'argent avec les déchets, mais c'est plus compliqué que cela. Ils ont des arguments" à faire valoir, estime-t-elle.

Au total, l'Union européenne a exporté 32 millions de tonnes de déchets en 2025, d'abord en Turquie, membre de l'OCDE, mais aussi pour 40% dans des pays hors OCDE.

Sollicitées par l'AFP, les représentations de l'Inde et de l'Égypte auprès de l'Union européenne n'ont pas réagi à ce stade.