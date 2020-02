Inde : des policiers armés de frondes et de catapultes vont protéger Trump des singes

Donald Trump va fouler le sol indien pour la première fois en tant que président les 24 et 25 février 2020. Alors, pour s'assurer que le voyage du locataire de la Maison-Blanche se déroule en toute quiétude, l'Inde n'a pas lésiné sur les moyens. Le Premier ministre Narendra Modi a notamment équipé sa police pour protéger le milliardaire des 50 millions de singes qui peuplent cet immense pays du sud de l'Asie. Les forces de l'ordre, munies de frondes et de petites catapultes, vont suivre leur hôte à la trace pour le prémunir de toute attaque de ces animaux qui peuvent parfois se montrer agressifs, comme l'expliquent nos confrères de Slate, jeudi 20 février 2020. Voilà les primates prévenus.Et ce n'est pas tout. Non content d'assurer la sécurité de Donald Trump, le gouvernement indien souhaite également s'assurer du confort de ses pérégrinations. Les autorités ont pris la décision polémique d'ériger mur de 500 mètres sur la route reliant l'aéroport d'Ahmedabad au centre-ville, comme le révèle le journal indien The Wire (en anglais). Le but ? Dissimuler la pauvreté des bidonvilles de Sarania Vaas aux yeux du prestigieux hôte, qui doit assister à l'inauguration du stade de cricket de la région.Cache-misère de bétonLes autorités d'Ahmedabad ont démenti toute volonté de construire un cache-misère. Vijay Nehra, qui dirige la ville, explique vouloir « éviter les intrusions et de protéger des arbres qui étaient...