Inde: croissance de 7,6% sur un an entre juillet et septembre

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a progressé de 7,6% sur un an au cours du trimestre allant de juillet à septembre, selon les données officielles publiées jeudi, une performance saluée par le Premier ministre Narendra Modi.

( AFP / SAJJAD HUSSAIN )

Les chiffres de la croissance du PIB du deuxième trimestre décalé (juillet-septembre) "montrent la résistance et la force de l'économie indienne en ces temps difficiles pour le monde entier", s'est réjoui M. Modi dans un communiqué.

"Nous sommes déterminés à assurer une croissance rapide pour créer davantage d'opportunités, éradiquer rapidement la pauvreté et améliorer la facilité de vie de notre population", a-t-il souligné.

Le mois passé, la Banque mondiale a indiqué que l'économie indienne devrait connaître une croissance de 6,3% pour son exercice 2023/2024, grâce à l'investissement et une demande intérieure robuste.

Au premier trimestre achevé en juin, l'économie avait enregistré une croissance de 7,8%.

Le pays d'Asie du Sud, devenu le plus peuplé du monde, devant la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, a l'un des rythmes de croissance les plus rapides parmi les grandes économies mondiales, malgré des vents contraires, notamment le resserrement des conditions financières mondiales, la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques.

L'Inde est devenue l'an dernier la cinquième économie mondiale devant la Grande-Bretagne.

Au cours de l'année fiscale 2022/23 achevée en mars, son activité économique a progressé de 7,2%, la deuxième plus élevée parmi les pays du G20.