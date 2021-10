Inde: au moins 24 morts dans des inondations et glissements de terrain

Selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies devraient en outre frapper dans les jours à venir l'Etat méridional du Kerala où des inondations ont déjà fait plus de 27 morts depuis vendredi, avec des milliers d'évacuations.

Les autorités de l'Etat himalayen de l'Uttarakhand ont annoncé que des glissements de terrain avaient fait 18 morts après avoir déjà tué six personnes la veille.

Au moins 13 de ces victimes sont mortes dans trois incidents mardi matin dans la ville de Nainital, où des pluies diluviennes ont provoqué des glissements de terrain.

"24 personnes ont péri dans l'Etat en deux jours. Il y a eu six morts lundi et 18 personnes ont à cette heure été tuées mardi", a déclaré Ashok Kumar, chef de la police de l'Uttarakhand.

Cinq membres d'une même famille ont notament été ensevelis dans leur maison, a indiqué un responsable local, Prateek Jain.

Cinq autres victimes ont été tuées dans un glissement de terrain qui s'est produit dans le district d'Almora, dans le nord de l'Uttarakhand, et a englouti leur maison sous les rochers et la boue.

A statue of Hindu god Lord Shiva is pictured amid rising water levels of River Ganga after incessant rains in Rishikesh in India's Uttrakhand state ( AFP / - )